В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Арене Нефтехимик» 25 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

На данный момент времени «Нефтехимик» занимает последнюю строчку в турнирной таблице своей конференции, но по качеству игры все не так безнадежно, как по итоговому результату.

Леонтьев откровенно опростоволосился в недавней встрече против того же «Барыса», проиграв просто с непозволительным счетом ещё одному аутсайдеру конференции.

Коэффициенты матча Нефтехимик — Барыс 1X2Новым игрокам 2.504.002.55Бонус$9500

Такое бывает, что из рук валится буквально все, поэтому не стоит строго судить за ту игру нижнекамский коллектив.

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Можно не сомневаться, что в домашнем поединке против казахстанского клуба «Нефтехимик» сделает все возможное, чтобы максимально убедительно отомстить своему обидчику.

«Барыс»

«Барыс» провел один яркий матч с начала регулярного сезона, и он пришёлся как раз на встречу против «Нефтехимика».

Для вполне себе укомплектованного коллектива с довольно квалифицированными игроками — это крайне слабый результат.

Про отставку Скабелки разговоры идут уже второй сезон, и, если он продолжит со своим клубом показывать такие невразумительные результаты, то долго на своем посту он не продержится.

В предстоящей игре против «Нефтехимика» на успех есть определённые шансы, но соперник будет предельно мотивирован.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.41, на ничью — 4.05, на гостей — 2.46.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева просто не могут упустить шанс взять реванш за недавний невероятный разгром в Астане.

Альтернативный прогноз: Матч обойдет без большого количества голов.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.41.

Альтернативная ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.31.