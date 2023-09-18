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    С далеким от оптимальной формы ЦСКА «Локомотив» готов побороться за победу

    ЦСКА — «Локомотив». Ставка и прогноз (к. 2.03) на хоккейный матч КХЛ 18 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Локомотив»
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    «Локомотив» в матче с «Куньлунем»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 18 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Сентября 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:00 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
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    ЦСКА

    На старте сезона к действующему чемпиону возникает немало вопросов. Но иначе быть не может, когда обладатель Кубка Гагарина проигрывает в четырех матчах из шести, трижды пропуская по 4+ шайбы.

    В семи встречах ЦСКА удалось заработать 7 очков и подняться на восьмое место в Западной конференции. За этот отрезок «московские армейцы» забросили 19 шайб, а пропустить успели 20, что делает их одними из худших в своей половине лиги по игре в обороне.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Локомотив

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    Однако защита ЦСКА на данный момент отвечает не только за безопасность на своей половине. Так уж выходит, что и в атаке нужно помогать активнее. Никита Нестеров — один из ведущих игроков последних сезонов — является лидером клуба по набору очков (2+4).

    Все прогнозы на КХЛ

    После сенсационного поражения от «Куньлуня» 10 сентября (2:3 ОТ) команда Сергея Федорова пережила новую неудачу — разгром в столичном дерби с «Динамо» (1:4). Но еще в одном противостоянии московских клубов ЦСКА выиграл. Дома он выстрадал победу над «Спартаком» в овертайме (3:2 ОТ).

    «Локомотив»

    «Локомотив» не демонстрирует каких-то выдающихся результатов, но и не выглядит понуро, как в первых матчах сезона. Сейчас ярославцы занимают пятое место на Западе с 8 очками после. 6 проведенных встреч.

    За это время команда Игоря Никитина забросила 14 шайб, а пропустила 15. Если показатели в атаке вносят «Локомотив» в тройку худших в конференции, то статистика защиты является третьей сверху среди представителей Запада.

    Самым активным в плане результативных действий в составе «Локомотива» сейчас является Георгий Иванов. 24-летний нападающий набрал 5 очков в шести встречах (2+3).

    Георгий Иванов отметился дублем в выездном матче с «Куньлунем» 16 сентября (4:0). До этого «Локомотив» обыграл «Ред Стар» на своем льду (2:1), а в начале недели ярославцы при родных зрителях были раздавлены «Сочи» (0:5).

    Коэффициенты

    Победу ЦСКА букмекеры оценивают в 2.17, ничью — в 3.98, а победу «Локомотива» — в 2.83.

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    Прогноз

    В предыдущем матче ЦСКА вынужден был сжечь кучу калорий ради двух очков в дерби со «Спартаком», в то время как «Локомотив» провел легкий выезд и разгромил «Куньлунь». Очевидно, что к очной встрече ярославцы подходят в лучшей форме. И это основывается не только на последних играх обеих команд.

    В целом «армейцы» сейчас не впечатляют, ну а «Локомотив», кажется, приходит в себя после неубедительного старта. И в очной игре, хоть и будет максимально тяжело, команда Никитина поспорит с москвичами за два очка.

    Ставка

    Учитывая стиль двух соперников, голов в этом матче будет мало, а вот ситуация с победителем станет не такой очевидной, как это иллюстрируют коэффициенты. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.03.

    В подобных встречах команды могут занять выжидательную позицию и присматриваться друг к другу в течение стартового отрезка, поэтому в качестве альтернативы рекомендуем ставку — ничья в первом периоде за 2.35.

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    ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 18.09.2023. Прогнозы на хоккей. С далеким от оптимальной формы ЦСКА «Локомотив» готов побороться за победу
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