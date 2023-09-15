В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Стадионе Большой» 15 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Перед стартом нынешнего сезона почти все высказывались за то, что «Сочи» продолжит бороздить дно западной конференции, но по первым сыгранным матчам подобного и близко не наблюдается.

Назначение Кокорева в прошлом сезоне было довольно спонтанным, поскольку он был уже третьим главным тренером южной команды в регулярке, но у него пошли дела более, чем прилично, и плоды работы можно наблюдать по прошедшей половине месяца.

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Сочинский клуб за шесть проведенных матчей выиграл ровно три раза. Такой показатель победных матчей в прошлом году боссам «леопардов» только снился. Победы были одержаны над «Ак Барсом» (3:1), «Локомотивом» (5:0) и «Северсталью» (5:4 ОТ). Причем все три встречи были выиграны в гостях.

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Перед домашним поединком с откровенно «хромой» «Сибирью» все равно нет уверенности, что все завершится благополучно для хозяев предстоящей игры.

«Сибирь»

Сибиряки в межсезонье потеряли Андрея Мартемьянова, который умудрялся с довольно средним составом некоторое время даже лидировать в восточной конференции прошедшей зимой.

Сейчас «Сибирь» под управлением канадца Дэйва Немировски, заработавший весьма неоднозначную репутацию во время своего пребывания в нижегородском «Торпедо».

Опасения по поводу не очень внятной политики канадского коуча начали оправдываться с первых матчей сезона, и к нынешнему моменту клуб из Новосибирска имеет в своем активе всего лишь пять очков после пяти сыгранных матчей.

С таким багажом даже в поединке против «леопардов» на их льду ни на что серьёзное рассчитывать не получится, поскольку сибирская команда выглядит совсем уже тускло.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.44, на ничью — 4.00, на гостей — 2.44.

Прогноз и ставка

Прогноз: Примерно равные клубы на данный момент по игре, поэтому предположим ничью в основное время матча.

Альтернативный прогноз: В игре будет много борьбы у бортов, а много заброшенных шайб мы с вами не увидим.

Ставка: Х с коэффициентом 4.00.

Альтернативная ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.17.