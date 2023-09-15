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    Хозяева смогут навязать свою игру?

    «Сочи» — «Сибирь». Ставка (к. 4.00), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 15 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Сибирь»
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    «Сочи»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Стадионе Большой» 15 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Сентября 2023 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 19:30 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
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    «Сочи»

    Перед стартом нынешнего сезона почти все высказывались за то, что «Сочи» продолжит бороздить дно западной конференции, но по первым сыгранным матчам подобного и близко не наблюдается.

    Назначение Кокорева в прошлом сезоне было довольно спонтанным, поскольку он был уже третьим главным тренером южной команды в регулярке, но у него пошли дела более, чем прилично, и плоды работы можно наблюдать по прошедшей половине месяца.

    Коэффициенты матча Сочи — Сибирь

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    Сочинский клуб за шесть проведенных матчей выиграл ровно три раза. Такой показатель победных матчей в прошлом году боссам «леопардов» только снился. Победы были одержаны над «Ак Барсом» (3:1), «Локомотивом» (5:0) и «Северсталью» (5:4 ОТ). Причем все три встречи были выиграны в гостях.

    Все прогнозы на КХЛ

    Перед домашним поединком с откровенно «хромой» «Сибирью» все равно нет уверенности, что все завершится благополучно для хозяев предстоящей игры.

    «Сибирь»

    Сибиряки в межсезонье потеряли Андрея Мартемьянова, который умудрялся с довольно средним составом некоторое время даже лидировать в восточной конференции прошедшей зимой.

    Сейчас «Сибирь» под управлением канадца Дэйва Немировски, заработавший весьма неоднозначную репутацию во время своего пребывания в нижегородском «Торпедо».

    Опасения по поводу не очень внятной политики канадского коуча начали оправдываться с первых матчей сезона, и к нынешнему моменту клуб из Новосибирска имеет в своем активе всего лишь пять очков после пяти сыгранных матчей.

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    С таким багажом даже в поединке против «леопардов» на их льду ни на что серьёзное рассчитывать не получится, поскольку сибирская команда выглядит совсем уже тускло.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.44, на ничью — 4.00, на гостей — 2.44.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Примерно равные клубы на данный момент по игре, поэтому предположим ничью в основное время матча.

    Альтернативный прогноз: В игре будет много борьбы у бортов, а много заброшенных шайб мы с вами не увидим.

    Ставка: Х с коэффициентом 4.00.

    Альтернативная ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.17.

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    «Сочи» — «Сибирь»: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 15.09.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева смогут навязать свою игру?
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