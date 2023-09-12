В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет в «Нагорном» 12 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Торпедо» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

В новый сезон команда из Нижнего Новгорода вошла без предисловий: со старта она демонстрирует высококлассный хоккей, базой которого остается яркая атакующая игра с быстрым контролем и уверенной реализацией. Благодаря этому «Торпедо» является единственным на Западе клубом, идущим без поражений.

В трех сыгранных матчах команда Игоря Ларионова оформила три победы, набрала 6 очков и возглавила таблицу Западной конференции. За этот период торпедовцы забросили 15 шайб при 9 пропущенных. При этом в атаке это только третий показатель, «Спартак» и «Динамо» Минск в данный момент играют еще результативнее.

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Но, в отличие от упомянутых клубов, количество заброшенных шайб «Торпедо» удачно комбинирует с качеством игры, позволяя добиваться стопроцентных результатов. Лучшим форвардом в составе нижегородской команды является Василий Атанасов, набравший 7 очков (4+3).

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Уже на старте сезона торпедовцам выпал шанс показать товар лицом в матчах против топ-соперников. Но ни «Локомотива» (5:2), ни СКА (4:3) они не испугались. В третьей игре «Торпедо» одержало волевую победу над «Динамо» Минск (6:4).

«Адмирал»

Начало сезона для «Адмирала» выходит неоднозначным. Команда не притягивает к себе максимальное количество набранных очков, но при этом не страдает от безвыигрышной серии. В трех встречах он заработал 3 балла и высадился на восьмую строчку на Востоке.

За этот короткий период времени команда Леонида Тамбиева забила и пропустила по 8 шайб, при этом лидером по количеству результативных действий в составе «Адмирала» оказался 22-летний нападающий Даниил Гутик, набравший 2+2.

В новый сезон «Адмирал» был втянут максимально неудачно. В игре с действующим чемпионом — на его территории — гости из Дальнего Востока попали под каток, который должен был реабилитировать ЦСКА за поражение в Кубке Открытия. В итоге команда Тамбиева была разгромлена (1:4).

Первый набранный балл «Адмирал» потом и кровью отвоевал у «Витязя», которому уступил в серии буллитов (1:2 Б). Самым же успешным для владивостокцев оказался выезд в гости к «Спартаку», над которым они знатно покуражились (6:2). В той встрече Даниил Гутик оформил дубль.

Коэффициенты

На победу «Торпедо» букмекеры дают коэффициент 2.14, на ничью — 4.00, а на победу «Адмирала» — 2.88.

Прогноз

Мощный старт «Торпедо» — с тремя победами и 4+ заброшенными шайбами в каждой игре — вряд ли омрачит поражение от «Адмирала», которому новая регулярка дается с трудом, если вынести за рамки встречу с максимально нестабильным «Спартаком». Конечно, в «Нагорном» нижегородцев ожидает непростой матч, но когда у команды Ларионова было как-то иначе?

Ставка

Торпедовцы готовы пополнить свою беспроигрышную серию еще одним соперником. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит за 2.14.

Учитывая высоко задранную планку результативности, команда Ларионова сможет разорвать защиту «Адмирала» и забросить нужное для комфортной победы с запасом количество шайб. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Торпедо» больше 2.5 за 1.90.