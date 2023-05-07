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    Хозяева не смогут повести в серии 2:0?

    «Вегас» — «Эдмонтон». Прогноз, ставка на матч плей-офф НХЛ, 07 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Эдмонтон»
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    «Вегас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Болл Арене» 07 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вегас» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вегас»

    «Вегас» первый матч серии начал не так, как против «Виннипега». Концентрация на игре и результате была просто невероятная, поэтому никто не удивился, что именно «рыцари» победили в предстоящем матче.

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    Игра была максимально расслабленная, поэтому никто не удивился, что в этой встрече было огромное количество шайб, поскольку на льду царило праздничное настроение. Во втором матче серии гости не позволят хозяевам играть в такой ажурный хоккей.

    «Голден Найтс» делают упор на атакующие действия, которые сопряжены с максимальной цепкостью. Против этого гости могут противопоставить высокий блок, но для эьтого нужно, чтобы заработало третье звено канадского клуба.

    «Эдмонтон»

    «Эдмонтон» вышел на первую игру серии максимально расслабленным и захотел порадовать собравшихся в Лас-Вегасе болельщиков результативной игрой.

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    Вудкрофт снова поставил в ворота Скиннера и поплатился за это. Не сказать, что дорогостоящий вратарь вообще не вы выручал, но только в первом периоде он пропустил три шайбы от клуба из Невады. Зато просто в огне был Драйзайтль, который оформил покер (!) в ворота «Вегаса».

    Если немец продолжит играть в таком же режиме и дальше, а к нему ещё подключится и Макдэвид, то во втором мачте серии на чужом льду «Эдмонтон» точно сможет забрать себе победу.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.77, на ничью — 4.32, на гостей — 2.37.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Вегас» в первом матче серии играл не без ошибок, и если это продолжится, то гости воспользуются моментом и заберут игру себе.

    Альтернативный прогноз: Будет равная игра, и дополнительное время не исключено.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.45.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.

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    «Вегас» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (3.85), статистика, коэффициенты матча 07.05.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева не смогут повести в серии 2:0?
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