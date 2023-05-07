В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Болл Арене» 07 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вегас» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

«Вегас» первый матч серии начал не так, как против «Виннипега». Концентрация на игре и результате была просто невероятная, поэтому никто не удивился, что именно «рыцари» победили в предстоящем матче.

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Игра была максимально расслабленная, поэтому никто не удивился, что в этой встрече было огромное количество шайб, поскольку на льду царило праздничное настроение. Во втором матче серии гости не позволят хозяевам играть в такой ажурный хоккей.

«Голден Найтс» делают упор на атакующие действия, которые сопряжены с максимальной цепкостью. Против этого гости могут противопоставить высокий блок, но для эьтого нужно, чтобы заработало третье звено канадского клуба.

«Эдмонтон»

«Эдмонтон» вышел на первую игру серии максимально расслабленным и захотел порадовать собравшихся в Лас-Вегасе болельщиков результативной игрой.

Вудкрофт снова поставил в ворота Скиннера и поплатился за это. Не сказать, что дорогостоящий вратарь вообще не вы выручал, но только в первом периоде он пропустил три шайбы от клуба из Невады. Зато просто в огне был Драйзайтль, который оформил покер (!) в ворота «Вегаса».

Если немец продолжит играть в таком же режиме и дальше, а к нему ещё подключится и Макдэвид, то во втором мачте серии на чужом льду «Эдмонтон» точно сможет забрать себе победу.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.77, на ничью — 4.32, на гостей — 2.37.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Вегас» в первом матче серии играл не без ошибок, и если это продолжится, то гости воспользуются моментом и заберут игру себе.

Альтернативный прогноз: Будет равная игра, и дополнительное время не исключено.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.45.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.