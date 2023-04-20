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    «Бостон» откатает еще один топ-матч дома

    «Бостон» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.20) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 20 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Бостон Брюинз Прогнозы на Флориду Пантерз
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Флорида»
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    Тайлер Бертуцци
    Во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Бостон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «ТД Гарден» 20 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Бостон» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 20 Апреля 2023 года

    «Бостон»

    Кровавый монстр из Массачусетса продолжает беспощадно перемалывать соперников. В дебютной встрече в Кубке Стэнли «Бостон» выдал очередной крутой перфоманс и ожидаемо завалил «Флориду» — 3:1.

    На первый гол в плей-офф «Бостон» потратил около 6 минут. На временном отрезке 5:58 шайбу в ворота «Пантерз» вмазал Давид Пастрняк, реализовав большинство. Форвард, набравший в регулярке 113 очков (61+52), проводит атомный сезон и тащит «Брюинз» на дистанции.

    Коэффициенты матча Бостон — Флорида

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    Ключевым для «Бостона» стал второй период, в котором он ввалил двушку. Счет 2:0 сделал Брэд Маршан, а при 2:1 фору «Брюинз» вновь удвоил Джейк Дебраск. В третьих двадцати хозяева отличились четвертый раз, но гол был отменен.

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    В три периода команда Джима Монтгомери вложила 29 бросков в створ, реализация которых поднялась до солидных 10.34%. Вратарь «Бостона» Линус Уиллмарк выдал 31 спасение (96.88%).

    «Флорида»

    После утомительной рубки за топ-8 далекая от прайма «Флорида» получила самого трудного соперника, с которым на выезде едва ли могут справиться команды и посильнее. Увы, сенсации в «ТД Гарден» не случилось — 1:3.

    «Флорида» стала сбоить уже в начале матча. За 4 минуты первого периода она получила два удаления, одно из которых трансформировалось в пропущенную шайбу. Отыграть ее не получилось.

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    • Во втором периоде «Пантерз» горели 0:2, но новичок Мэттью Ткачук подарил команде хилую надежду, стянув отставание к минимуму. За 2.5 минуты до второго перерыва «Флориду» снова подрезали и установили окончательный результат.

    По ходу трех периодов гости из Санрайза нанесли 32 броска в створ ворот, но их реализация оказалась плюшевой (3.13%). Кипер «Флориды» Алекс Лайон оформил 26 сэйвов (89.66%).

    Коэффициенты

    На «Бостон» букмекеры выгружают коэффициент 1.81, на ничью — 4.86, а на «Флориду» — 3.88.

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    Прогноз

    Очередная игра премиум-класса в исполнении «Бостона» позволила фавориту пары выскочить вперед в серии. Однако удвоить гандикап дома — вот основная и легко читаемая задача команды Монтгомери.

    Нетрудно догадаться, какие цели будут искать соперники в «ТД Гарден», но едва ли нынешний «Бостон» волнуют стремления «Пантерз». Сейчас «Брюинз» находятся на другом уровне, поэтому при своей толпе они вновь накроют соперника и улетят в Санрайз в максимально выигрышном положении.

    Ставка

    Как и в прошлой встрече, «Брюинз» выдадут игру из разряда «хай-левел» и не испытают существенных проблем на льду. Наши прогноз и ставка — «Бостон» не проиграет ни одного периода за 2.20.

    При этом против «Флориды» сильнейший клуб Востока продолжит рубиться в экономрежиме. Наш альтернативный прогноз — «Бостон» победит + ТМ 6.5 за 2.80.

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    «Бостон» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 20.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Бостон» откатает еще один топ-матч дома
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