В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Роджерс Плейс Арене» 18 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

«Эдмонтон» закончил регулярный сезон с девятью победами кряду и наивно предполагать, что он собрался проигрывать первый матч серии при своих болельщиках.

Вудкрофт явно что-то приготовил на матчи плей-офф, поскольку там нельзя обыгрывать соперника исключительно на одном энтузиазме. Тем более «Лос-Анджелес» грамотно подкован тактически и не собирается сдавать матч без боя.

При всем этом канадский клуб выиграл два последних матча у «королей» и как бы они не сдерживали «Эдмонтон» в предстоящей игре, но хозяева все равно заберут себе победу.

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» на финише сезона немного сдал, но последние два матча по календарю все же смог выиграть. Маклеллан со своим клубом подходят в боевом настроении к предстоящему поединку с «Эдмонтоном», но будет неимоверно тяжело.

Тем более у гостей нет достаточного запаса прочности, а проблемы с вратарской позицией, как были, так и остались. Тем более за три последних матча на территории «нефтяников» клуб из Калифорнии не забросил ни одной (!) шайбы.

Шансы на успех в Канаде будут, но для этого нужно караулить и самим создавать моменты, которых будет крайне немного. Если удастся сбить скорость «Эдмонтона», то можно будет рассчитывать на какой-то успех в предстоящем матче в частности и в серии в целом.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.00, на ничью — 4.80, на гостей — 3.30.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева сделают все возможное, чтобы победить в этом матче.

Альтернативный прогноз: Матч ожидается упорным, поэтому не рассчитываем на большое количество голов.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.00.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.30.