«Эдмонтон»
«Эдмонтон» закончил регулярный сезон с девятью победами кряду и наивно предполагать, что он собрался проигрывать первый матч серии при своих болельщиках.
Вудкрофт явно что-то приготовил на матчи плей-офф, поскольку там нельзя обыгрывать соперника исключительно на одном энтузиазме. Тем более «Лос-Анджелес» грамотно подкован тактически и не собирается сдавать матч без боя.
При всем этом канадский клуб выиграл два последних матча у «королей» и как бы они не сдерживали «Эдмонтон» в предстоящей игре, но хозяева все равно заберут себе победу.
«Лос-Анджелес»
«Лос-Анджелес» на финише сезона немного сдал, но последние два матча по календарю все же смог выиграть. Маклеллан со своим клубом подходят в боевом настроении к предстоящему поединку с «Эдмонтоном», но будет неимоверно тяжело.
Тем более у гостей нет достаточного запаса прочности, а проблемы с вратарской позицией, как были, так и остались. Тем более за три последних матча на территории «нефтяников» клуб из Калифорнии не забросил ни одной (!) шайбы.
Шансы на успех в Канаде будут, но для этого нужно караулить и самим создавать моменты, которых будет крайне немного. Если удастся сбить скорость «Эдмонтона», то можно будет рассчитывать на какой-то успех в предстоящем матче в частности и в серии в целом.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.00, на ничью — 4.80, на гостей — 3.30.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева сделают все возможное, чтобы победить в этом матче.
Альтернативный прогноз: Матч ожидается упорным, поэтому не рассчитываем на большое количество голов.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.00.
Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.30.