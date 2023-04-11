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    «Рейнджерс» и «Баффало» задерут планку результативности

    «Рейнджерс» — «Баффало». Прогноз и ставка (к. 2.43) на хоккейный матч НХЛ 11 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на Баффало Сэйбрз
    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Баффало»
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    Бен Харпур
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Баффало». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 11 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 11 Апреля 2023 года

    «Рейнджерс»

    Нью-Йоркские суперзвезды с Манхэттена откатали 80 матчей, в которых собрали 106 очков. В Восточной конференции они схватились за четвертую строчку и на 2 балла отстают от третьего «Нью-Джерси».

    В первом матче апреля «Баффало» и «Рейнджерс» рубились друг с другом в «КиБанк Центре». Ту встречу команды закончили без атомной результативности, а Панарин и компания смогли достать 1 балл, уступив в овертайме (2:3 ОТ).

    После срезки на льду «Сейбрз» команда Жерара Галлана провела еще четыре матча. Три закончились ее крупными победами. За лузом от «Баффало» последовали мощные атакующие шоу с «Вашингтоном» (5:2) и «Тампой-Бэй» (6:3).

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    Еще один промах «Рейнджерс» допустили 7-го апреля. В Миссури бродвейские парни не справились с «Сент-Луисом» (2:3 ОТ). Зато в последней игре ньюйоркцы вновь включили киллер-мод, с помощью которого грохнули «Коламбус» (4:0).

    «Баффало»

    Географические соседи «Рейнджерс» успели провести 78 матчей, в которых достали 85 очков. В Восточной конференции команда занимает десятое место и на 6 баллов отстает от позиций в топ-8.

    В апрельскую серию «Баффало» влезли пять матчей, четыре из которых он закрыл с +2 на балансе. При этом три встречи «Сейбрз» провели в гостях. Однако приключения второго месяца весны стартовали дома. В Нью-Йорк-стайл разборках хозяева «КиБанк Центра» придушили «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

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    • Выездную серию команда Дона Гранато начала с Пенсильвании, где своей жертвой выбрала «Филадельфию» (6:3). За разгромом «Флайерз» последовало поражение от «Флориды» (1:2). Сейчас «Пантерз» слишком хороши.

    Космическую результативную бойню «Баффало» устроил в Мичигане. На «Литл Сизарс Арене» ему удалось перемолоть «Детройт» только по буллитам (7:6 Б). По возвращении домой «Сейбрз» закусились с «Каролиной», которую также смяли в драке с тоталом «больше» (4:3).

    Коэффициенты

    На «Рейнджерс» букмекеры выкатывают коэффициент 1.93, на ничью — 4.94, а на «Баффало» — 3.32.

    Прогноз

    В остатке сезона «Рейнджерс» рубятся минимум за четвертую позицию на Востоке с шансом запрыгнуть выше, поэтому сбавлять темп даже после кубковой квалификации он не торопится.

    «Баффало» же остается главным весельчаком конференции. «Сейбрз» летят мимо плей-офф, но традиционно проводят результативные матчи, включая заходы с топ-командами. В «Сквер Гарден» гости также не будут стоять в стороне и устроят с «рейнджерами» смачный замес с голами в обоих направлениях.

    Ставка

    Недавно «Сейбрз» ввалили 4 шайбы «Каролине», такой же прием они постараются провести и на хозяевах предстоящей игры. Наши прогноз и ставка — тотал обеих команд больше 2.5 за 2.43.

    Учитывая турнирную мотивацию ньюйоркцев, +2 в таком матче остаются главной их целью. За это и будет лютая борьба. Наш альтернативный прогноз — «Рейнджерс» победят за 1.93.

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    «Рейнджерс» — «Баффало»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 11.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» и «Баффало» задерут планку результативности
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