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    «Пингвины» смогут выиграть важный матч?

    «Питтсбург» — «Бостон». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 01 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Бостон»
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    «Питтсбург»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «ПиПиДжи Пэйнтс Арена» 01 апреля. Начало встречи — в 22:00 мск. «Питтсбург» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 01 Апреля 2023 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 22:00 Бостон Бостон
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    «Питтсбург»

    «Питтсбург» в последних поединках чередует проигрыши с победами, и положение у клуба Салливана крайне шаткое, поскольку «Флорида» снизу таблицы поджимает.

    А тут ещё как раз матч на носу против самой огненной команды лиги в лице «Бостона». Учитывая, что два последних матча между этими клубами завершились не в пользу «пингвинов», то становится боязно за «пингвинов».

    Коэффициенты матча Питтсбург — Бостон

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    Сейчас пенсильванский клуб располагается на восьмом месте в восточной конференции, имея 84 очка после 75 сыгранных матчей. Подопечные Салливана будут биться за победу, но одного желания будет мало.

    «Бостон»

    Коллектив Монтгомери не смог сдюжить в недавнем поединке против «Нэшвилла» у себя дома и прервал отличную победную серию.

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    В последнем проведенном поединке «Бостон» откровенно вяло выглядел против «Коламбуса», но все же смог его обыграть с минимальным счетом 2:1. Если «мишки» будет играть так же в хоккей против «Питтсбурга», то шансов на успех будет крайне мало.

    Клуб из Массачусетса не теряет надежды превзойти рекорд по победам за регулярный сезон, но для этого нужно побеждать в предстоящем поединке, а победа нужнее подопечным Салливана.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.86, на ничью — 4.74, на гостей — 2.20.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Питтсбург» спокойно выиграет этот поединок.

    Альтернативный прогноз: Игра обещает быть упорной, поэтому ставим на овертайм.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.86.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.

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    «Питтсбург» — «Бостон»: прогноз, ставка (3.85), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Пингвины» смогут выиграть важный матч?
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