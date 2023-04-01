В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «ПиПиДжи Пэйнтс Арена» 01 апреля. Начало встречи — в 22:00 мск. «Питтсбург» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

«Питтсбург» в последних поединках чередует проигрыши с победами, и положение у клуба Салливана крайне шаткое, поскольку «Флорида» снизу таблицы поджимает.

А тут ещё как раз матч на носу против самой огненной команды лиги в лице «Бостона». Учитывая, что два последних матча между этими клубами завершились не в пользу «пингвинов», то становится боязно за «пингвинов».

Коэффициенты матча Питтсбург — Бостон 1X2Новым игрокам 2.804.402.12Фрибет$40

Сейчас пенсильванский клуб располагается на восьмом месте в восточной конференции, имея 84 очка после 75 сыгранных матчей. Подопечные Салливана будут биться за победу, но одного желания будет мало.

«Бостон»

Коллектив Монтгомери не смог сдюжить в недавнем поединке против «Нэшвилла» у себя дома и прервал отличную победную серию.

В последнем проведенном поединке «Бостон» откровенно вяло выглядел против «Коламбуса», но все же смог его обыграть с минимальным счетом 2:1. Если «мишки» будет играть так же в хоккей против «Питтсбурга», то шансов на успех будет крайне мало.

Клуб из Массачусетса не теряет надежды превзойти рекорд по победам за регулярный сезон, но для этого нужно побеждать в предстоящем поединке, а победа нужнее подопечным Салливана.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.86, на ничью — 4.74, на гостей — 2.20.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Питтсбург» спокойно выиграет этот поединок.

Альтернативный прогноз: Игра обещает быть упорной, поэтому ставим на овертайм.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.86.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.