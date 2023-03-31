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    Даже в гостях «Нэшвилл» способен подрезать «Питтсбург»

    «Питтсбург» — «Нэшвилл». Прогноз и ставка (к. 2.49) на хоккейный матч НХЛ 31 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Нэшвилл»
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    Джейк Генцел
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 31 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 31 Марта 2023 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
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    «Питтсбург»

    В текущей регулярке «Питтсбург» отбомбил 74 матча, в которых собрал 82 очка. В Восточной конференции он занимает восьмое место и на 3 балла опережает девятую «Флориду» при равенстве проведенных встреч.

    В период с 15 по 21 марта «Питтсбург» катал унылые матчи, которые закончились поражениями в основное время. В такой среде «Пингвинз» провели четыре тура. Трижды в свои ворота они стабильно получали по 4+ шайбы.

    Коэффициенты матча Питтсбург — Нэшвилл

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    Разорвать минусовую серию команде Майка Салливана удалось максимально неожиданно. В Денвере она прикончила праймовый «Колорадо» (5:2). Но никакого ментального перелома после встречи на «Болл Арене» не наступило.

    Все прогнозы на НХЛ

    В трех следующих матчах «Питтсбург» потерял очки дважды. С нулем в кармане «Пенс» покинули площадку «Далласа» (2:3), а после победы над «Вашингтоном» (4:3) отстегнули 2 очка «Детройту» (4:7).

    «Нэшвилл»

    Парни из Теннесси откатали 73 встречи, в которых собрали 82 очка. В Западной конференции они занимают десятую строчку, но всего 3 балла отделяют «Предс» от восьмого «Виннипега». «Джетс» еще и провели на два матча больше.

    В марте «Нэшвилл» пуляет короткие победные отрезки, которые разбавляет такими же минусовыми мини-сериями. Последний раз «Предаторз» выигрывали 2 подряд матча 22-го и 24-го числа. Поочередно «хищники» хлопнули «Баффало» (7:3) и «Сиэтл» (2:1 Б).

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    • После победной встречи 24 марта команду Джона Хайнса ждал второй стыковой раунд с «Кракеном», но там уже все закончилось избиением бригады из Теннесси (2:7).

    За срезкой 25 марта последовал неудачный тур с «Торонто» (2:3). Свою последнюю встречу «Нэшвилл» откатал в «ТД Гарден», где сумел достать +2 в игре с «Бостоном» (2:1).

    Коэффициенты

    Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 1.84, ничья — в 4.50, а победа «Нэшвилла» — в 3.50.

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    Прогноз

    Обе команды давно забыли о стабильности. Сейчас каждый из будущих соперников катает шиферные отрезки, миксуя победы и поражения. При этом и «Питтсбург», и «Нэшвилл» продолжают биться за квалификацию в Кубок Стэнли.

    Решая персональные задачи, в очном матче ожидается сочный замес, в котором шансы равны. При этом «Нэшвилл» в его текущей форме готов переломать соперника, возвращающегося домой после 4:7 в Детройте.

    Ставка

    В предыдущем матче «Предаторз» отняли очки у «Бостона». А с «Питтсбургом» разбираться можно еще увереннее. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» победит с форой 0 за 2.49.

    Катать сверхатакующую игру на льду даже полумертвых «Пингвинз» — рискованная авантюра, на которую коуч «Предс» не пойдет. Наш альтернативный прогноз — «Нэшвилл» не проиграет + ТМ 7.5 за 2.69.

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    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 31.03.2023. Прогнозы на хоккей. Даже в гостях «Нэшвилл» способен подрезать «Питтсбург»
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