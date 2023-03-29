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    Гости отомстят за домашнее поражение?

    «Вегас» — «Эдмонтон». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 29 марта 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вегас Голден Найтс Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Эдмонтон»
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    «Эдмонтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 29 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Марта 2023 года

    «Вегас»

    «Вегас» прет с неимоверной силой вперед и не собирается никому отдавать первое место в конференции.

    За девять последних матчей «Голден Найтс» проиграли всего лишь раз и то это было какое-то недоразумение, когда «Калгари» отправил в ворота лидера конференции семь шайб.

    Коэффициенты матча Вегас — Эдмонтон

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    «Вегас» и «Эдмонтон» будут рубиться за престиж, поэтому хозяева сделают все возможное, чтобы не проиграть в предстоящей встрече.

    «Эдмонтон»

    «Эдмонтон» имел все шансы выиграть у себя дома, но немного не повезло и в овертайме более удачливым оказался соперник.

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    Игра в Неваде ожидается ураганной поскольку Макдэвид не привык оставаться в ранге проигравшего. Поэтому ждет пиршества голов и реванша со стороны гостей.

    За семь последних поединков у «Эдмонтона» всего лишь одно поражение, которое и случилось в мачте против «Вегаса» в минувшие выходные.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.58, на ничью — 4.98, на гостей — 2.34.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Матч будет равным, но гости отомстят за недавнее поражение на своем льду.

    Альтернативный прогноз: Соперники снова продемонстрируют результативную игру.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.34.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.03.

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    «Вегас» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 29.03.2023. Прогнозы на хоккей. Гости отомстят за домашнее поражение?
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