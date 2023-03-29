«Вегас»
«Вегас» прет с неимоверной силой вперед и не собирается никому отдавать первое место в конференции.
За девять последних матчей «Голден Найтс» проиграли всего лишь раз и то это было какое-то недоразумение, когда «Калгари» отправил в ворота лидера конференции семь шайб.
Коэффициенты матча Вегас — Эдмонтон
«Вегас» и «Эдмонтон» будут рубиться за престиж, поэтому хозяева сделают все возможное, чтобы не проиграть в предстоящей встрече.
«Эдмонтон»
«Эдмонтон» имел все шансы выиграть у себя дома, но немного не повезло и в овертайме более удачливым оказался соперник.
Игра в Неваде ожидается ураганной поскольку Макдэвид не привык оставаться в ранге проигравшего. Поэтому ждет пиршества голов и реванша со стороны гостей.
За семь последних поединков у «Эдмонтона» всего лишь одно поражение, которое и случилось в мачте против «Вегаса» в минувшие выходные.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.58, на ничью — 4.98, на гостей — 2.34.
Прогноз и ставка
Прогноз: Матч будет равным, но гости отомстят за недавнее поражение на своем льду.
Альтернативный прогноз: Соперники снова продемонстрируют результативную игру.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.34.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.03.