В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Скотиабанк Садлдом Арене» 29 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Калгари» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Калгари»

«Калгари» в трех последних матчах проиграл всего лишь один раз и не теряет надежд догнать «Виннипег», который располагается на восьмой строчке конференции, но «Лос-Анджелес» может закончить все страдания Саттера и его хоккеистов в предстоящем матче.

За девять последних домашних матчей у «огоньков» всего лишь две победы. С такими результатами на своем льду на плей-офф точно не претендуют.

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Сейчас коллектив из Альберты отстает от восьмой позиции на Западе на четыре очка, но после поражения от «Лос-Анджелеса» все надежды на кубковую весну окончательно испарятся.

«Лос-Анджелес»

Соперники встречались между собой неделю назад, и «Лос-Анджелес» не оставил никаких шансов своему сопернику по предстоящей игре, забросив в его ворота восемь шайб.

Коллектив Маклеллана набирает очки уже в 12 (!) матчах подряд, поэтому сложно предположить, что должно случиться, чтобы «Кингз» проиграли в основное время матча.

На данный момент времени «короли» на втором месте и уступают «Вегасу» всего лишь два очка при равном количестве сыгранных матчей. Можно не сомневаться, что калифорнийская команда будет до последнего сражать за победу в конференции.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.68, на гостей — 2.79.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости по всем параметрам сильнее на данный момент времени и снова обыграют своего соперника.

Альтернативный прогноз: Матч не получится результативным, поскольку все голы клубы забросили в прошлом очном матче.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.79.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.15.