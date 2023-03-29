«Калгари»
«Калгари» в трех последних матчах проиграл всего лишь один раз и не теряет надежд догнать «Виннипег», который располагается на восьмой строчке конференции, но «Лос-Анджелес» может закончить все страдания Саттера и его хоккеистов в предстоящем матче.
За девять последних домашних матчей у «огоньков» всего лишь две победы. С такими результатами на своем льду на плей-офф точно не претендуют.
Коэффициенты матча Калгари — Лос-Анджелес
Сейчас коллектив из Альберты отстает от восьмой позиции на Западе на четыре очка, но после поражения от «Лос-Анджелеса» все надежды на кубковую весну окончательно испарятся.
«Лос-Анджелес»
Соперники встречались между собой неделю назад, и «Лос-Анджелес» не оставил никаких шансов своему сопернику по предстоящей игре, забросив в его ворота восемь шайб.
Коллектив Маклеллана набирает очки уже в 12 (!) матчах подряд, поэтому сложно предположить, что должно случиться, чтобы «Кингз» проиграли в основное время матча.
На данный момент времени «короли» на втором месте и уступают «Вегасу» всего лишь два очка при равном количестве сыгранных матчей. Можно не сомневаться, что калифорнийская команда будет до последнего сражать за победу в конференции.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.68, на гостей — 2.79.
Прогноз и ставка
Прогноз: Гости по всем параметрам сильнее на данный момент времени и снова обыграют своего соперника.
Альтернативный прогноз: Матч не получится результативным, поскольку все голы клубы забросили в прошлом очном матче.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.79.
Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.15.