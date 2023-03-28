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    В непростом матче в Нью-Йорке «Девилз» зацепят очки

    «Айлендерс» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 1.95) на хоккейный матч НХЛ 28 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Нью-Джерси»
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    Эрик Хаула
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «UBS Арене» 28 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Айлендерс» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 28 Марта 2023 года

    «Айлендерс»

    Ньюйоркцы с Лонг-Айленда провели 74 матча, в которых подняли 83 очка. В Восточной конференции они паркуются на седьмом месте и всего на 1 балл обходят восьмой «Питтсбург». «Пингвинз» припрятали игру на запас.

    В пару прошлых недель «Айлендерс» вместили серию королевских матчей: команда влепила три подряд победы с гандикапом в 3+ гола, забрасывая по 4+ шайбы. Гиперактивный период «Айлс» стартовал в Калифорнии.

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси

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    В «Золотом штате» команда Лэйна Ламберта подрезала по 2 очка у главных лузеров Запада — «Анахайма» (6:3) и «Сан-Хосе» (4:1). Позже на своем льду «Айлс» протаранили одного из восточных топов. На «UBS Арене» был казнен «Торонто» (7:2).

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    После встречи с «Лифс» волну «Айлендерс» сбили две турнирные потери. Неожиданно ньюйоркцы уступили слабейшему клубу лиги — «Коламбусу» (4:5 ОТ). Вторую игру звезды Лонг-Айленда также слили в статусе фаворита. Дома они провели плюшевый матч с «Баффало» (0:2).

    «Нью-Джерси»

    Банда из Джерси провела 73 встречи, в которых присвоила 100 очков. В Восточной конференции она по-прежнему удерживает третью строчку и на 3 балла отстает от второй «Каролины». «Харрикейнз» сыграли на матч меньше.

    Несмотря на продолжение борьбы за вторую позицию в качестве третьей силы на Востоке, в свежую статистику «Нью-Джерси» все чаще влетают поражения. В семи последних турах «Девс» пять раз становились лузерами.

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    • Во второй половине марта команда Линди Раффа добилась всего пары побед. Одну она достала 20-го числа в размашистой игре с «Тампой-Бэй». «Лайтнинг» удалось прикончить на «Амали Арене» (5:2).

    После хайпового вечера во Флориде «Нью-Джерси» откатал два минусовых матча. Поочередно «Девилз» уступили «Миннесоте» (1:2 ОТ) и «Баффало» (4:5). Еще один двухочковый бокс парни Раффа вскрыли в последней встрече. В «Пруденшал Центре» они прибили «Оттаву» (5:3).

    Коэффициенты

    На «Айлендерс» букмекеры предлагают коэффициент 2.50, на ничью — 4.30, а на «Нью-Джерси» — 2.40.

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    Прогноз

    «Девилз» продолжают рубиться с «Каролиной» за второе место, при этом им нужно думать о том, чтобы не подпустить ближе «Торонто» и «Рейнджерс».

    Пока в верхней части Востока все максимально плотно, команда Раффа будет катать матчи на железной мотивации и извлекать по паре баллов там, где это можно сделать. К примеру, зацепить +2 «Нью-Джерси» готов на льду «Айлендерс», которые слили две последние игры.

    Ставка

    Пока «Айлс» отказались от победного темпа, гости из Ньюарка поймают выгодный момент и прикончат соперника на его площадке. Наши прогноз и ставка — «Нью-Джерси» победит с форой 0 за 1.95.

    При этом ради победы над упертым соперником придется раскручивать реализацию, но для «Девилз» в текущем сезоне это стало будничным занятием. С голами у них все в порядке — третий показатель в конференции. Наш альтернативный прогноз — «Нью-Джерси» победит + ТБ 4.5 за 3.00.

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    «Айлендерс» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Прогнозы на хоккей. В непростом матче в Нью-Йорке «Девилз» зацепят очки
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