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    Еще один андердог войдет в список пострадавших от «Айлендерс»

    «Коламбус» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 2.28) на хоккейный матч НХЛ 25 марта 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Коламбус Блю Джекетс Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс
    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Айлендерс»
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    Кэл Клаттербак
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 25 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Коламбус» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Марта 2023 года

    «Коламбус»

    В 72 играх регулярки «Коламбус» собрал всего 51 очко. В Восточной конференции он давно и безнадежно застрял на последнем месте. Даже между 15-м «Монреалем» дистанция астрономическая — 11 баллов.

    Во второй половине месяца будничная серая статистика «Коламбуса» была разукрашена двумя крутыми победами, которых «Блю Джекетс» добились в овертаймах после атомной перестрелки в основное время.

    Коэффициенты матча Коламбус — Нью-Йорк Айлендерс

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    Один из таких матчей прошел 15 марта в «САП Центре», где команда Брэда Ларсена придушила «Сан-Хосе» (6:5 ОТ). Перед следующим мегаматчем «Коламбусу» пришлось пережить очередную минусовую серию. Но для слабейшего клуба лиги это не стало проблемой.

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    В новый цикл поражений вошли игры с «Лос-Анджелесом» (1:4), «Анахаймом» (4:7) и «Вегасом» (2:7). Еще один концерт «Блю Джекетс» презентовали на льду «Вашингтона» (7:6 ОТ). По две шайбы в столице запульнули Адам Боквист и Джек Рославик.

    «Айлендерс»

    Ньюйоркцы из Лонг-Айленда откатали 72 матча, в которых подняли 82 очка. В Восточной конференции команда занимает седьмое место и на 2 балла опережает восьмой «Питтсбург» при равенстве проведенных встреч.

    Ситуация в регулярке для «Айлендерс» складывается благоприятно: шаг за шагом команда приближается к плей-офф. Правда, недавно ее накрыло временное помутнение, которое привело к двум подряд крупным поражениям.

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    • На своей территории парни Лэйна Ламберта неожиданно срезались далекому от прайма «Вашингтону» (1:5), а в Калифорнии устроились на 2:5 от «Лос-Анджелеса» (2:5). К счастью для «Айлс», минусовая серия не затянулась.

    В трех следующих матчах ньюйоркцы победили. В каждой встрече они воткнули по 4+ шайбы и задушили соперников в основное время. На выезде «Айлендерс» пригвоздили «Анахайм» (6:3) и «Сан-Хосе» (4:1), дома — «Торонто» (7:2).

    Коэффициенты

    На «Коламбус» букмекеры дают коэффициент 3.30, на ничью — 4.50, а на «Айлендерс» — 1.89.

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    Прогноз

    Несмотря на огненное шоу в игре с «Вашингтоном», «Коламбус» остается худшим клубом Востока, у которого вошло в норму пропускать тонны голов и сливаться в 3+ шайбы. Такого соперника «Айлендерс» должны влегкую перемолоть даже в гостях.

    Ньюйоркцы крепко вцепились за восьмую строчку и терять ее в ближайшей перспективе ее не намерены. При этом плотная конкуренция не позволяет «Айлс» катать вполсилы даже матчи вроде предстоящего.

    Ставка

    Учитывая то, с какой разницей «Блю Джекетс» отлетают в последних играх, очередное их крупное поражение не удивит. Наши прогноз и ставка — «Айлендерс» победят с форой -1.5 за 2.28.

    Минимум 4 шайбы бригада из Лонг-Айленда влепила в трех последних матчах. Ничего не помешает ей добиться и четвертой крупной победы. Наш альтернативный прогноз — «Айлендерс» победят + ТБ 5.5 за 2.77.

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    «Коламбус» — «Айлендерс»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на хоккей. Еще один андердог войдет в список пострадавших от «Айлендерс»
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