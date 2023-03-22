В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 22 марта. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

В 70 играх регулярки «Старз» подняли 89 очков. В Западной конференции им удалось приклеиться к третьей строчке. На 1 балл техасцы опережают сразу три команды — «Колорадо», «Миннесоту» и «Эдмонтон».

В марте «Даллас» и «Сиэтл» уже пересекались в двух стыковых матчах на «Клаймат Пледж Арене». Оба раунда остались за Техасом. В первом «Старз» выстрадали победу в овертайме (4:3 ОТ), во втором — нагнули «Кракен» по-крупному (5:2).

После матчей в штате Вашингтон команда телепортировалась в Канаду, где провела три встречи. На земле северных соседей удача от «Далласа» отвернулась на две игры, в которых он уступил разгромно.

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Первым «Старз» придушил «Ванкувер» (2:5). Вдогонку техасцы получили сполна от «Эдмонтона» (1:4). Тяжело игралось «Далласу» и на льду «Калгари». парням Питера Дебура удалось урвать +2 в овертайме после рок-концерта в основное время (6:5 ОТ).

«Сиэтл»

Морской обитатель из округа Кинг зарубился в 69 матчах регулярки, по итогам которых съехал на седьмую строчку с 83 очками. Эту позицию ему предстоит оборонять от восьмого «Виннипега», дистанция между которым сузилась до двух баллов.

В мартовскую кампанию чемпионата «Сиэтл» въехал на бульдозере, которым протаранил соперников в пяти матчах подряд. И только «Оттава» стала командой, сумевшей оглушить «Кракен» (4:5).

За встречей с «Сенаторз» последовали разборки с «Далласом», которые затянулись на две игры. Оба раза исход был не в пользу парней Дэйва Хэкстола. Сперва их срубили в овертайме (3:4 ОТ), а затем поиздевались в основное время (2:5).

Вычеркнуть из памяти 3-матчевую минусовую серию «Сиэтлу» удалось в Калифорнии, где в «САП Центре» с трудом был обыгран «Сан-Хосе» (2:1 ОТ). Увы, поставить победы на поток не удалось. Уже в следующем заходе бригаду Хэкстола завалил «Эдмонтон» (4:6).

Коэффициенты

На «Даллас» букмекеры выкатывают коэффициент 2.00, на ничью — 4.40, а на «Сиэтл» — 3.05.

Прогноз

На домашней территории «Даллас» — железный фаворит, учитывая еще и форму «Сиэтла» в последних матчах. Однако в двух играх из трех предыдущих «Старз» проиграли. Причем отлетели по-крупному даже от одного из аутсайдеров Запада.

Результаты техасцев показали, что с ними сейчас можно рубиться за +2 даже в далекой от прайма форме . У «Кракена», который по-прежнему сохраняет турнирную мотивацию, будут шансы взять реванш за предыдущие мартовские поражения.

Ставка

Сразу ради нескольких великих для себя целей команда Хэкстола готова разрывать «Старз». Наши прогноз и ставка — «Сиэтл» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.60.

В «Американ Эйрлайнс Центре» «Даллас» — король. Как бы трудно ему ни было, он обязательно ввалит несколько голов сопернику с трухлявой защитой. Наш альтернативный прогноз — обе команды забьют больше 2.5 с коэффициентом 2.80.