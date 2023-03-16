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    СКА разберет «Торпедо», а сам матч пробьет «верх»

    СКА — «Торпедо». Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 16 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Торпедо»
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    Михаил Пашнин
    В первом матче серии 1/2 финала Запада СКА будет принимать «Торпедо». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 16 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    СКА

    В первом плей-офф раунде СКА закусился с минским «Динамо». Восьмой клуб Запада питерцы завалили в ходе шести матчей — 4:2. Вероятно, для «армейцев» будничная серия затянулась и пошла не по плану.

    В первом же матче в «Ледовом» СКА получил плевок, проиграв минчанам в результативном месиве — 4:6, после чего восстановил баланс соотношения сил благодаря двум крупным победам — 5:2, 4:0.

    Окончательно закрыть вопрос при 2:1 в серии Роману Ротенбергу и команде не удалось. Во встрече 7 марта Питер в очередной раз влетел — 2:4. Значимой победы СКА добился в домашнем раунде 9-го числа — 3:6, после чего добил «Динамо» в Беларуси — 4:2.

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    Самым опасным страйкером в составе СКА в плей-офф остается Никита Гусев. 30-летний нападающий набрал 9 очков (3+6). Вторым в списке убийц оказался Василий Глотов (4+2), Марат Хайруллин — в тройке (3+3).

    «Торпедо»

    Для «Торпедо» текущая плей-офф кампания — это набор персональных квестов с повышенным уровнем сложности. Уже со старта нижегородцы бились трудным соперником — «Динамо» Москва. Его удалось прикончить в шести матчах 4:2.

    Начался четвертьфинал «Торпедо» фальшиво. В матче в «Нагорном» хозяева, ведя в счете, отдали победу «Динамо» — 1:3. Ответить «автозаводцы» смогли во второй игре — 5:2, после которой снова получили болезненный страйк — 0:3.

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    • При 1:2 команда Игоря Ларионова включила максимальные настройки, на которых откатала три следующих матча, прибив динамовцев в овертайме — 5:4 ОТ, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ.

    Хайлайтером последней встречи был Деннис Ян, который врезал дубль. Всего за серию форвард набрал 5 очков (4+1) и стал самым продуктивным в списке напов «Торпедо». В тройку забивал вошли защитник Максим Федотов (2+3) и форвард Николай Коваленко (2+3).

    Коэффициенты

    На СКА букмекеры дают коэффициент 1.48, на ничью — 5.10, на «Торпедо» — 5.50.

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    Прогноз

    В регулярном чемпионате торпедовцы оказались крайне удобными соперниками для СКА. Трижды в четырех матчах питерцы победили. В каждом таком заходе «армейцы» вонзили по 3+ шайбы и вынесли Нижний с форой в 3 гола.

    В плей-офф команда Ротенберга сделает все, чтобы тренд был продолжен. В четвертьфинале «Торпедо» откатало тяжелейшие раунды с «Динамо» и убавило в свежести, поэтому в «Ледовом» СКА выдаст очередной перфоманс и выйдет вперед в серии.

    Ставка

    Фаворит пары срубит «Торпедо», ввалив достаточное количество голов. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит + ТБ 4.5 с коэффициентом 2.03.

    Несмотря на статус андердога, кисло катать матч команда Ларионова не станет. Это не ее стиль. Поэтому в качестве альтернативы рекомендуем вариант — обе команды забьют больше 1.5 за 1.80.

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