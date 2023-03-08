В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Ю-Би-Эс Арене» 08 марта. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» имеет в своем активе больше сыгранных матчей, чем все остальные конкуренты по борьбе за плей-офф, но промежуточно «островитяне» в заветной восьмёрке с 72 очками после 65 сыгранных матчей.

В последней проведенной встрече коллектив из Нью-Йорка обыграл немощный «Детройт» (4:1) и намеревается продолжить побеждать в предстоящем поединке против непростых «Сэйбрз».

В матче с «Баффало» никто легкой жизни «Нью-Йорк Айлендерс» не обещает, но для продолжения борьбы за плей-офф нужно побеждать в поединке против прямого конкурента за место под солнцем.

«Баффало»

«Баффало» будет бороться за плей-офф до последнего, потому что находится в числе тех команд, которые хотят и могут попасть в кубковую весну.

Коллектив Гранато выступает с переменным успехом и в последнем поединке против «Эдмонтона» «клинки» хотел продолжить почин, который они создали благодаря победе над «Тампой», но не случилось.

«Баффало» находится на девятом месте в своей конференции. Сейчас в активе «клинков» 68 очков после 62 сыгранного матча и вся борьба за плей-офф ещё

впереди.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.02, на ничью — 4.78, на гостей — 3.20.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева и по составу, и по игре на данный момент времени выглядят куда убедительнее гостей.

Альтернативный прогноз: Результат превыше всего, поэтому мы не увидим голевого изобилия в предстоящем поединке.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.02

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.25.