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    «Динамо» Минск — СКА. Прогноз и ставка (к. 2.22) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 5 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Минск Прогнозы на СКА
    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — СКА
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    СКА во второй плей-офф игре
    В третьем матче серии 1/4 финала Запада «Динамо» Минск будет принимать СКА. Игра пройдет на «Минск-Арене» 5 марта. Начало встречи — в 17:10 мск. «Динамо» Минск — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» Минск

    На плей-офф раунд в Питер «Динамо» Минск пригнало на фоне серии неудачных матчей в регулярке и, казалось, без шансов на малейший успех в гостях. Но на старте белорусы все опровергли. Они откатали атомный матч, в котором прикончили СКА — 6:4.

    В первых двух периодах «Динамо» Минск дважды догоняло питерцев по счету, а главные события триллера телепортировались в третью двадцатиминутку. В ней «зубры» вмазали три подряд шайбы, получили пару страйков в ответ, а затем пропихнули еще одну в пустые.

    После дерзкого пинка в сторону фаворита в успех минчан во втором матче верилось с трудом. Следующую попытку команда Крэйга Вудкрофта ожидаемо провалила — 2:5. Как и в предыдущей игре, гости нанесли почти три десятка бросков в створ, но вместо космической реализации статистика выдала будничные 8%, которых для победы над СКА оказалось мало.

    Все прогнозы на КХЛ

    В плей-офф КХЛ «Динамо» Минск пробилось с восьмой позиции в Западной конференции. Последний доступный слот достался белорусам благодаря 68 очкам. В 68 встречах хоккеисты Вудкрофта оформили всего 27 побед.

    СКА

    В плей-офф разборки СКА врывался на гиперзвуке. Питерцы считаются фаворитами не только серии с «Динамо», но и Кубка Гагарина. Однако в первом же матче команда получила плевок от проблемного андердога. При родных трибунах «армейцы» проиграли — 4:6.

    Отчаянные попытки закамбэчить не помогли СКА уйти от поражения в первом матче, поэтому главной задачей на вторую игру была убедительная победа. К этой цели клуб с Невы пришел максимально легко — 5:2.

    Уже в первом периоде команда Романа Ротенберга зарядила три безответные шайбы, после чего добила динамовцев в третьих двадцати. За всю игру СКА нанес 37 бросков в створ, прокачав реализацию до 13.51%.

    По итогам регулярного чемпионата СКА забрал Кубок Континента. В 68 играх он добился 50 побед и присвоил 105 очков. За сезон питерцы забросили 243 шайбы, показав сильнейшую во всей лиге атаку.

    Коэффициенты

    Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 3.50, ничья — в 4.10, а победа СКА — в 1.91.

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    Прогноз

    Во втором матче СКА избежал всевозможных сенсаций и прикончил аутсайдера на своем льду. Статистически у питерцев было железное преимущество по броскам, а уже к первому перерыву исход был понятен.

    Команда Ротенберга в нужный момент включила убойный режим, на котором откатает и следующий матч. Возможно, в Минске питерцам будет сложнее, но соперников такого уровня фаворит плей-офф должен разбирать на любой территории.

    Ставка

    «Армейцы» уже поняли, что недооценивать даже главного аутсайдера Кубка Гагарина опасно, поэтому ждем от них очередной сильный матч. Наши прогноз и ставка — СКА победит с форой -1 за 2.22.

    Охотно верится и в топ-перфоманс сильнейших страйкеров лиги. Наш другой вариант для ставки — СКА забьет во всех периодах с коэффициентом 2.90.

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