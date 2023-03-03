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    Второй раунд в «Ледовом» СКА откатает на максималках

    СКА — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 1.90) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 3 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Динамо» Минск
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    Марат Хуснутдинов
    Во втором матче серии 1/4 финала Запада СКА будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 3 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 03 Марта 2023 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
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    СКА

    Игра в «Ледовом» оказалась самой событийной 1 марта. Сам матч попал в основные тренды того вечера. Фаворит при родных трибунах проиграл слабейшему клубу Запада (4:6).

    По ходу матча СКА дважды вел в счете в первом и втором периодах, но слил динамовцам третью двадцатиминутку, в которой получил в свои ворота 4 шайбы. Спасти команду пытались Александр Волков и Никита Гусев, которые вонзили два гола за пару минут до финальной сирены. Усилия оказались напрасными.

    Суммарно за весь матч команда Романа Ротенберга нанесла 35 бросков в створ минчан. Реализация составила 11.43%. В воротах у СКА стоял Дмитрий Николаев. Молодой кипер оформил 20 спасений (83.33%).

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    По итогам регулярного сезона СКА завоевал Кубок Континента. В 68 играх суперклуб с Невы поднял 105 очков и добился 50 побед. Суммарно питерцы забросили 243 шайбы, показав сильнейшую атаку в лиге.

    «Динамо» Минск

    В вечер сенсаций первых матчей Кубка Гагарина победа «Динамо» Минск в «Ледовом» стала самой неожиданной. В ворота СКА гости из Белоруссии всадили шесть голов и дотащили раунд до финальной сирены в основное время (6:4).

    Среди отличившихся игроков в составе «Динамо» Минск дубль оформил 22-летний нападающий Владимир Алистров, который всадил важнейший гол в середине третьего периода, а затем зарядил шайбу в пустые за 6 секунд до конца.

    Чтобы завалить бесспорного фаворита, команде Крэйга Вудкрофта хватило 26 бросков в створ ворот. Реализация ударов подняла высокую планку — 23.08%. Кипер минчан Константин Шостак выдал 31 сэйв (88.57%).

    Регулярный чемпионат-2022/23 «Динамо» Минск закрыло в статусе восьмого клуба Западной конференции. В 68 играх бригада Вудкрофта достала 68 очков и оформила всего 27 побед.

    Коэффициенты

    На победу СКА букмекеры выгружают коэффициент 1.50, на ничью — 5.10, а на победу «Динамо» Минск — 5.30.

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    Прогноз

    Раунд в «Ледовом» 1 марта стал главной сенсацией вечера. Статистически сильнейший клуб лиги со своей атомной атакой влетел команде, которая ползла к плей-офф из последних сил.

    Во второй встрече бригада Ротенберга постарается доказать случайность произошедшего и выдать совершенно другой матч, в котором динамовцам едва ли светит вторая подряд победа.

    Ставка

    Недооценивать минчан фаворит больше не будет. Наши прогноз и ставка — СКА не проиграет ни одного периода с коэффициентом 1.90.

    Несмотря на победу в первой игре, проблемы в обороне динамовцев никуда не растворились. Поэтому в качестве альтернативы рекомендуем рассмотреть вариант — индивидуальный тотал СКА больше 3.5 за 1.96.

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    СКА — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 03.03.2023. Прогнозы на хоккей. Второй раунд в «Ледовом» СКА откатает на максималках
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