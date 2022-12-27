В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Чехия сыграет с Канадой. Встреча пройдет в «Скотиабанк Центре» 26 декабря. Начало запланировано на 02:30 мск. Чехия — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия

Прошлый чемпионат мира чешская команда провела уныло, но из-за особенностей турнира смогла пролезть в матч за третье место. Перед этим она потерпела три поражения в четырех турах группового этапа.

Начала МЧМ-2022 Чехия с дикого шоу со Словакией, в разборках с которой удалось стащить победу. Позже «львятам» перепал 1 балл в стычке с Финляндией (3:4 Б), а затем с нулем они остались в играх с Канадой (1:5) и Латвией (2:5).

Плей-офф кампанию команда Радима Рулика начала с сенсации — с победы над США (4:2), а в полуфинале случился крупный луз от Канады (2:5). В матче за бронзу чехи сцепились со Швецией, но также неудачно (1:3).

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На новый чемпионат Чехию везет тот же тренер. С Радимом Руликом во главе команда успела провести 2-матчевую подготовительную работу. Сперва она уничтожила Латвию (6:3), позже — уступила Швейцарии (2:4).

Канада

Минувший домашний чемпионат мира Канада провела идеально. Помимо ожидаемого золота, команда оформила семь подряд побед, а групповой раунд закончила с мощнейшим показателем в атаке — 27 забитых.

На групповом этапе Канада вообще не замечала соперников — каждого она уложила с гандикапом в 3+ шайбы. Палачом «кленовые» стали для Латвии (5:2), Словакии (11:1), Чехии (5:1) и Финляндии (6:3).

Спокойно выйдя в четвертьфинал, команда под руководством Дэйва Кэмерона разорвала Швейцарию (6:3) и Чехию (5:2), а в разборках за золото она не без проблем добила Финляндию в овертайме (3:2 ОТ).

Несмотря на успех на последнем турнире, на новом МЧМ у Канады будет другой коуч — Дэннис Уильямс, с которым сборная откатала три матча в декабре. Поочередно она обыграла Швейцарию (6:0), Словакию (6:1) и Финляндию (5:3).

Коэффициенты

На победу Чехии букмекеры дают коэффициент 22.0, на ничью — 12.5, а на Канаду — 1.06.

Прогноз

Чехия для канадской команды на этом групповом этапе будет одним из двух самых мощных соперников. Однако даже в таком случае стопроцентный фаворит разорвет конкурента.

Старт домашнего чемпионата канадцам смазывать не захочется, более того, они бы предпочли мощное начало , чтобы делом подтвердить свой статус главного претендента на победу во всем турнире.

Ставка

От «кленовых» ждем традиционный мощный прокат, способный превратиться в разгром. Наши прогноз и ставка — Канада победит + ТБ 6.5 за 2.02.

Ничего удивительного не будет и в том, что по ходу игры североамериканские топы решат полностью контролировать события. Поэтому с целью повышения кэфа рекомендуем взять вариант — Канада выиграет во всех периодах за 4.10.