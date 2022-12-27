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    Уже на старте МЧМ-2023 Канада покажет свой класс

    Чехия — Канада. Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 26 декабря 2022 года

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    Коннор Бедард
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Чехия сыграет с Канадой. Встреча пройдет в «Скотиабанк Центре» 26 декабря. Начало запланировано на 02:30 мск. Чехия — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. МЧМ-2022. Группа A 27 Декабря 2022 года
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    Чехия

    Прошлый чемпионат мира чешская команда провела уныло, но из-за особенностей турнира смогла пролезть в матч за третье место. Перед этим она потерпела три поражения в четырех турах группового этапа.

    Начала МЧМ-2022 Чехия с дикого шоу со Словакией, в разборках с которой удалось стащить победу. Позже «львятам» перепал 1 балл в стычке с Финляндией (3:4 Б), а затем с нулем они остались в играх с Канадой (1:5) и Латвией (2:5).

    Плей-офф кампанию команда Радима Рулика начала с сенсации — с победы над США (4:2), а в полуфинале случился крупный луз от Канады (2:5). В матче за бронзу чехи сцепились со Швецией, но также неудачно (1:3).

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    На новый чемпионат Чехию везет тот же тренер. С Радимом Руликом во главе команда успела провести 2-матчевую подготовительную работу. Сперва она уничтожила Латвию (6:3), позже — уступила Швейцарии (2:4).

    Канада

    Минувший домашний чемпионат мира Канада провела идеально. Помимо ожидаемого золота, команда оформила семь подряд побед, а групповой раунд закончила с мощнейшим показателем в атаке — 27 забитых.

    На групповом этапе Канада вообще не замечала соперников — каждого она уложила с гандикапом в 3+ шайбы. Палачом «кленовые» стали для Латвии (5:2), Словакии (11:1), Чехии (5:1) и Финляндии (6:3).

    Спокойно выйдя в четвертьфинал, команда под руководством Дэйва Кэмерона разорвала Швейцарию (6:3) и Чехию (5:2), а в разборках за золото она не без проблем добила Финляндию в овертайме (3:2 ОТ).

    Несмотря на успех на последнем турнире, на новом МЧМ у Канады будет другой коуч — Дэннис Уильямс, с которым сборная откатала три матча в декабре. Поочередно она обыграла Швейцарию (6:0), Словакию (6:1) и Финляндию (5:3).

    Коэффициенты

    На победу Чехии букмекеры дают коэффициент 22.0, на ничью — 12.5, а на Канаду — 1.06.

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    Прогноз

    Чехия для канадской команды на этом групповом этапе будет одним из двух самых мощных соперников. Однако даже в таком случае стопроцентный фаворит разорвет конкурента.

    Старт домашнего чемпионата канадцам смазывать не захочется, более того, они бы предпочли мощное начало, чтобы делом подтвердить свой статус главного претендента на победу во всем турнире.

    Ставка

    От «кленовых» ждем традиционный мощный прокат, способный превратиться в разгром. Наши прогноз и ставка — Канада победит + ТБ 6.5 за 2.02.

    Ничего удивительного не будет и в том, что по ходу игры североамериканские топы решат полностью контролировать события. Поэтому с целью повышения кэфа рекомендуем взять вариант — Канада выиграет во всех периодах за 4.10.

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    Чехия — Канада: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 27.12.2022. Прогнозы на хоккей. Уже на старте МЧМ-2023 Канада покажет свой класс
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