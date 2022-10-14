В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Аризону». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 14 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

Регулярный сезон-2022/23 «Питтсбург» закрыл в качестве седьмой команды Восточной конференции, а в плей-офф разборки «Пингвинз» закончились в первом же раунде, где они вылетели от «Рейнджерс».

Несмотря на тонны слухов о возможном уходе тренера, коуч-стафф «Питтсбурга» остался прежним. В новую компанию команда врывается с Майком Салливаном, который летом получил усиления в виде неплохих защитников и посредственных напов.

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Среди страйкеров можно выделить молодого Райана Полинга и 30-летнего Джоша Арчибалда. В ростер защитников вошли Ян Рутта, Ксавье Уэлле, пришедший из АХЛ, Тай Смит, Джефф Питри.

Все прогнозы на НХЛ

Предсезонная подготовка «Питтсбурга» состояла из шести матчей. Выиграть «Пингвинз» удалось ровно в половине, зато во всех слитых встречах команда Салливана получила в свои ворота суммарно 14 голов.

«Аризона»

Команда из Темпе, Аризона, в прошлом сезоне выглядела максимально мрачно. В Западной конференции она безнадежно рухнула на последнее место с 57 очками и жалкими 207 голами — худшая атакующая статистика во всей лиге.

На супергрустных результатах минувшего чемпионата сказалась безраздумная трансферная кампания. К счастью, этим летом подобное не повторилось. Коуч Андре Туриньи получил в свой состав несколько свежих имен, способных принести пользу.

Тащить «Койотис» в новом сезоне готовы форварды Зак Кассиан, Ник Бьюгстад, Жан-Себастьян Ди, Алекс Чиассон, а надежности в обороне прибавят Трой Стечер и Патрик Немет.

С обновленным составом «Аризона» вошла в 7-матчевую предсезонку и проиграла в каждом. Минимум 4 шайбы «койоты» вынимали из собственной рамки в четырех заходах из семи.

Коэффициенты

Затащить победу «Питтсбурга» букмекеры дают возможность за 1.47, ничью — за 5.50, а победу «Аризоны» — за 5.20.

Прогноз

Казалось бы, «Аризона» после летних усилений не должна считаться стопроцентным андердогом,

Однако на фоне «Питтсбурга» обновленный проект из Темпе по-прежнему смотрится сыро, и в новой регулярке ему только предстоит доказывать конкурентоспособность.

А на старте «Пингвинз» спокойно должны брать максимум и открывать сезон событийной домашней победой.

Ставка

На чистую победу хозяев дают мизерный кэф, да и такой квест слишком прост для «пингвинов». В дебюте чемпа они все же попробуют пройти более сложный уровень и выиграть крупно. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит с форой -2 за 1.90.