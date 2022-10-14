ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиВозвращение настоящего Месси: «ПСЖ» и «Барселона» начинают новое сражение за аргентинскую легенду «Милан» — «Челси»Три очка Гриффиндору. Команда Поттера разобралась с «Миланом» на «Сан-Сиро» Килиан Мбаппе«Анфан террибль». Пытаясь удержать Мбаппе, «ПСЖ» породил монстра
  • 15:24
    • В случае ухода Гальтье «ПСЖ» может возглавить тренер «Болоньи»
  • 14:31
    • Талалаев рассказал, было ли у него предложение от «Локомотива»
    Все новости спорта

    «Питтсбург» разберет «Аризону» на мелкие детали

    «Питтсбург» — «Аризона». Прогноз и ставка (к. 1.90) на хоккейный матч НХЛ 14 октября 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Питтсбург Пингвинз Прогнозы на Аризону Койотс
    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Аризона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Брок Макгинн
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Аризону». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 14 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 14 Октября 2022 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 02:00 Аризона Аризона
  • НХЛ
    •

    «Питтсбург»

    Регулярный сезон-2022/23 «Питтсбург» закрыл в качестве седьмой команды Восточной конференции, а в плей-офф разборки «Пингвинз» закончились в первом же раунде, где они вылетели от «Рейнджерс».

    Несмотря на тонны слухов о возможном уходе тренера, коуч-стафф «Питтсбурга» остался прежним. В новую компанию команда врывается с Майком Салливаном, который летом получил усиления в виде неплохих защитников и посредственных напов.

    Коэффициенты матча Питтсбург — Аризона

    1X2Новым игрокам
  • 1.475.305.40Фрибет$40
    •

    Среди страйкеров можно выделить молодого Райана Полинга и 30-летнего Джоша Арчибалда. В ростер защитников вошли Ян Рутта, Ксавье Уэлле, пришедший из АХЛ, Тай Смит, Джефф Питри.

    Все прогнозы на НХЛ

    Предсезонная подготовка «Питтсбурга» состояла из шести матчей. Выиграть «Пингвинз» удалось ровно в половине, зато во всех слитых встречах команда Салливана получила в свои ворота суммарно 14 голов.

    «Аризона»

    Команда из Темпе, Аризона, в прошлом сезоне выглядела максимально мрачно. В Западной конференции она безнадежно рухнула на последнее место с 57 очками и жалкими 207 голами — худшая атакующая статистика во всей лиге.

    На супергрустных результатах минувшего чемпионата сказалась безраздумная трансферная кампания. К счастью, этим летом подобное не повторилось. Коуч Андре Туриньи получил в свой состав несколько свежих имен, способных принести пользу.

  • Сменится ли чемпион, какие команды удивят, как сыграют россияне? Чего ждать от нового сезона НХЛ?
  • Североамериканский хоккей вновь готов дарить супершоу
  • Вчера

    • Тащить «Койотис» в новом сезоне готовы форварды Зак Кассиан, Ник Бьюгстад, Жан-Себастьян Ди, Алекс Чиассон, а надежности в обороне прибавят Трой Стечер и Патрик Немет.

    С обновленным составом «Аризона» вошла в 7-матчевую предсезонку и проиграла в каждом. Минимум 4 шайбы «койоты» вынимали из собственной рамки в четырех заходах из семи.

    Коэффициенты

    Затащить победу «Питтсбурга» букмекеры дают возможность за 1.47, ничью — за 5.50, а победу «Аризоны» — за 5.20.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    Казалось бы, «Аризона» после летних усилений не должна считаться стопроцентным андердогом,

    Однако на фоне «Питтсбурга» обновленный проект из Темпе по-прежнему смотрится сыро, и в новой регулярке ему только предстоит доказывать конкурентоспособность.

    А на старте «Пингвинз» спокойно должны брать максимум и открывать сезон событийной домашней победой.

    Ставка

    На чистую победу хозяев дают мизерный кэф, да и такой квест слишком прост для «пингвинов». В дебюте чемпа они все же попробуют пройти более сложный уровень и выиграть крупно. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит с форой -2 за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Наполи — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.09
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Барселона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Байер — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.96
  • Экспресс дня 12 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спортинг — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Барселона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Сармиенто — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Питтсбург» — «Аризона»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 14.10.2022. Прогнозы на хоккей. «Питтсбург» разберет «Аризону» на мелкие детали
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры