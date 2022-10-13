В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 13 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

В прошлом сезоне «Вашингтон» рухнул на восьмое место на Востоке. Проскочить в плей-офф он сумел только благодаря лютой деградации «Айлендерс», а в Кубке Стэнли «Кэпиталз» пережили традиционно ранний вылет на стадии 1/8.

Летом «Вашингтон» решил сделать пару движений во вратарской линии. Отпустил столичный клуб Витека Ванечека и Илью Самсонова, зато пригласил Дарси Кемпера, который приехал в статусе чемпиона.

Расширил собственный сквад-лист «Вашингтон» несколькими хорошими нападающими. В частности, джерси «Кэпиталз» уже примерили Коннор Браун, Дилан Строум, Хенрик Бергстрем.

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С обновленным составом команда Питера Лавиолетта поучаствовала в шести играх предсезонки, оформив в них четыре победы, правда, только в одном матче «Кэпиталз» забрасывали больше трех шайб в основное время.

«Бостон»

Минувшую регулярку бостонская команда закрыла на шестом месте в Восточной конференции, а в плей-офф разборках вылетела в первом же раунде — в серии с «Каролиной».

В межсезонье «Бостон» сменил коуча. Вместо Брюса Кэссиди в команду заехал тренер ​​Джим Монтгомери, а если говорить о трансформациях состава, то в этом плане «Брюинз» были не слишком активными.

Форварды Павел Заха, Энтони Джон Грир и Винни Леттьери, а также защитники Даниэль Ренуф, Коннор Кэррик — одни из немногих усилений, коими «Бостон» может козырнуть летом.

Предсезонная подготовка «Бостона» состояла из шести матчей, которые он закрывал с переменчивым успехом — три победы, разбавленные тремя поражениями.

Коэффициенты

На «Вашингтон» букмекеры выгружают кэф 2.18, на ничью — 4.20, а на «Бостон» — 2.70.

Прогноз

Новый сезон — это очередной новый вызов как для «Кэпиталз», у которых вошло в привычку сливаться на ранних стадиях, так и персонально для лучшего форварда команды — Овечкина.

В текущем чемпионате Александр влегкую догонит Гудроу и заедет на чистое второе место в рейтинге легендарных. Супермотивация Ови будет играть в пользу «Вашингтона», который на старте обозначит свои большие планы , а лучше всех это доказать на родном льду, вырубив «Бостон».

Ставка

Вероятно, «Кэпиталз» уже забыли о средне проведенной прошлой регулярке, а в новую готовы вклиниться на максималках. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит за 2.18.