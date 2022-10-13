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    «Вашингтон» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 2.18) на хоккейный матч НХЛ 13 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Бостон»
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    Алексей Протас
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 13 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Октября 2022 года

    «Вашингтон»

    В прошлом сезоне «Вашингтон» рухнул на восьмое место на Востоке. Проскочить в плей-офф он сумел только благодаря лютой деградации «Айлендерс», а в Кубке Стэнли «Кэпиталз» пережили традиционно ранний вылет на стадии 1/8.

    Летом «Вашингтон» решил сделать пару движений во вратарской линии. Отпустил столичный клуб Витека Ванечека и Илью Самсонова, зато пригласил Дарси Кемпера, который приехал в статусе чемпиона.

    Расширил собственный сквад-лист «Вашингтон» несколькими хорошими нападающими. В частности, джерси «Кэпиталз» уже примерили Коннор Браун, Дилан Строум, Хенрик Бергстрем.

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    С обновленным составом команда Питера Лавиолетта поучаствовала в шести играх предсезонки, оформив в них четыре победы, правда, только в одном матче «Кэпиталз» забрасывали больше трех шайб в основное время.

    «Бостон»

    Минувшую регулярку бостонская команда закрыла на шестом месте в Восточной конференции, а в плей-офф разборках вылетела в первом же раунде — в серии с «Каролиной».

    В межсезонье «Бостон» сменил коуча. Вместо Брюса Кэссиди в команду заехал тренер ​​Джим Монтгомери, а если говорить о трансформациях состава, то в этом плане «Брюинз» были не слишком активными.

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    • Форварды Павел Заха, Энтони Джон Грир и Винни Леттьери, а также защитники Даниэль Ренуф, Коннор Кэррик — одни из немногих усилений, коими «Бостон» может козырнуть летом.

    Предсезонная подготовка «Бостона» состояла из шести матчей, которые он закрывал с переменчивым успехом — три победы, разбавленные тремя поражениями.

    Коэффициенты

    На «Вашингтон» букмекеры выгружают кэф 2.18, на ничью — 4.20, а на «Бостон» — 2.70.

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    Прогноз

    Новый сезон — это очередной новый вызов как для «Кэпиталз», у которых вошло в привычку сливаться на ранних стадиях, так и персонально для лучшего форварда команды — Овечкина.

    В текущем чемпионате Александр влегкую догонит Гудроу и заедет на чистое второе место в рейтинге легендарных. Супермотивация Ови будет играть в пользу «Вашингтона», который на старте обозначит свои большие планы, а лучше всех это доказать на родном льду, вырубив «Бостон».

    Ставка

    Вероятно, «Кэпиталз» уже забыли о средне проведенной прошлой регулярке, а в новую готовы вклиниться на максималках. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит за 2.18.

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    «Вашингтон» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на хоккей. «Вашингтон» заедет в сезон максимально продуктивно?
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