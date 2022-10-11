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    В очередном раунде «Нефтехимик» вынесет «Трактор»?

    «Нефтехимик» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.12) на хоккейный матч КХЛ 11 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Трактор»
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    Андрей Белозёров
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 11 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 11 Октября 2022 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    «Нефтехимик»

    Нижнекамцы в 16 матчах набрали 13 очков, с которыми поднялись на девятую строчку в Восточной конференции. Столько же баллов имеет «Авангард» — за ним закреплена восьмая позиция.

    27 сентября — знаковый день для «Нефтехимика». В замесе с «Сибирью» он затащил первую победу в сезоне, причем дожал соперника в овертайме, где судьбоносный гол влепил Галимов (2:1 ОТ).

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    С этого момента стартовала серия «нефти» без поражений, которая не прервалась по сегодняшний день. Вин-стрик нижнекамцев дошел до шести матчей.

    Все прогнозы на КХЛ

    После «Сибири» «Нефтехимик» вырубил «Металлург» Мг (6:5), завоевал скромные победы над «Трактором» (2:1) и «Барысом» (2:1), нокаутировал московское «Динамо» в серии буллитов (3:2 Б) и перебил по голам «Автомобилист» (4:3).

    «Трактор»

    Челябинская команда откатала 17 игр, в которых подобрала 12 очков. С такой статистикой она опустилась на последнее место на Востоке и теперь бьется с «Амуром» за звание меньшего неудачника конференции.

    Если конец сентября для «Нефтехимика» оказался сказочным периодом, то для «Трактора» — максимально мрачным. 30-го числа прошлого месяца он крупно проиграл «Салавату» (0:3) и с этого момента не побеждал ни разу.

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    • После драки с уфимцами команда Анвара Гатиятулина дома принимала «Нефтехимик», с которым справиться не смогла (1:2). Спустя два дня случилось еще одно поражение, на этот раз «Магнитка» обеспечила разгром (2:5).

    В игре 7 октября «Трактор» стал жертвой набравшего ход «Куньлуня». Ему челябинцы слились в овертайме (2:3 ОТ). В последней встрече «Трактор» уступил «Северстали» по буллитам (3:4 Б).

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Нефтехимика» букмекеры дают возможность за 2.77, на ничью — за 3.96, а на «Трактор» — за 2.21.

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    Прогноз

    По инерции «Нефтехимик» все еще считается андердогом в каждой встрече, однако последние результаты доказывают обратное.

    В его беспроигрышной серии уже был «Трактор», которого команда Леонтьева вырубала в Челябинске. После того матча «нефть» только нарастила темп по набору очков, а «Трактор» стал главным лузером на Востоке.

    Ставка

    В предстоящем раунде нижнекамцы должны сильнее отрываться от неудачников Восточной конференции, для этого хозяевам нужно забрасывать 3+ шайбы в раму печального «Трактора». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 2.5 за 2.12.

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    «Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 11.10.2022. Прогнозы на хоккей. В очередном раунде «Нефтехимик» вынесет «Трактор»?
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