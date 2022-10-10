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    Еще одного дальневосточного соперника ЦСКА вынесет с крупным счетом?

    «Амур» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 2.26) на хоккейный матч КХЛ 10 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — ЦСКА
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    ЦСКА в «армейском» дерби
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Платинум Арене» 10 октября. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 10 Октября 2022 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Амур»

    Дальневосточный житель КХЛ откатал 15 матчей, по итогам которых упал на девятое место в конференции с 12 очками. От топ-8 он отлепился на 1 балл, который имеется у «Авангарда».

    Две победы над «Сочи» — одно из немногих достижений «Амура» в недавнем прошлом. Если вынести за рамки встречи с западным лузером, то в активе хабаровчан можно увидеть 8 поражений, кошмарящих команду с 15 сентября.

    Коэффициенты матча Амур — ЦСКА

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    В конце прошлого месяца парни Вадима Епанчинцева провели 4-матчевый выездной цикл. Помимо победы в разборках с «Сочи» (2:1 ОТ), «Амур» проиграл «Витязю» (1:3), «Динамо» Москва (0:5), «Ак Барсу» (2:3 ОТ).

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    А вернувшись на родину, «Амур» снова пересекся с командой Назарова, которую вырубил в очередном насыщенном замесе (4:3). В последнем матче хабаровчане принимали «Локомотив» и проиграли в основное время (1:3).

    ЦСКА

    Столичный топ-клуб наконец-то начал приходить в себя и тянуться к верхним позициям на Западе. В данный момент москвичи занимают шестое место с 19 баллами, взятыми в 15 играх.

    В недавнем прошлом ЦСКА пережил отнюдь не чемпионский период, во время которого потерпел пять поражений в шести матчах. Три луза накрыли команду одной серией — самой длинной в новом сезоне.

    В конце сентября команду Сергея Федорова на ее же территории нокаутировала «Сибирь» (1:3), после чего московскую дрим-тим опозорил какой-то там «Куньлунь» (4:5 Б) и унизил СКА, укравший победу после 2:0 (2:3 ОТ).

    Шоковая терапия для ЦСКА закончилась 6-го октября. В тот день столичная команда размазала «Сибирь» (3:0). После ответки в адрес сибиряков парни Федорова во Владивостоке стерли в пыль «Адмирал» (4:1).

    Коэффициенты

    На победу «Амура» букмекеры выкатывают коэффициент 5.55, на ничью — 4.64, а на победу ЦСКА — 1.49.

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    Прогноз

    На «Фетисов Арене» ЦСКА не постеснялся растоптать хозяев, в ворота которых вмазал 4 шайбы.

    А если сравнивать «Адмирал» и «Амур», то текущая версия хабаровского клуба имеет более низкие статистические параметры. Он хуже чувствует себя в обороне и не сможет в таком состоянии долго держаться на равных даже с проблемным ЦСКА.

    Ставка

    Игры с андердогами для столичного клуба — важный шанс проапгрейдить показатели на Западе, где перед «армейцами» скоро замаячит третье место. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал ЦСКА больше 3 за 2.26.

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    «Амур» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 10.10.2022. Прогнозы на хоккей. Еще одного дальневосточного соперника ЦСКА вынесет с крупным счетом?
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