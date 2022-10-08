«Салават Юлаев»
Уфимцы откатали 15 матчей, по итогам которых им достались 18 очков. В Восточной конференции «Салават» засел на четвертом месте, обогнав ближайшего соседа снизу на 2 балла.
27-го сентября «Салават Юлаев» провел домашнее дерби с «Ак Барсом». Важнейшая встреча была провалена по всем параметрам (0:3). Однако после позорного луза уфимцы откатали три сильных матча.
В каждой следующей игре команда Виктора Козлова вынесла соперников с форой в 3+ шайбы и ни разу не пропустила. Поочередно уфимцы грохнули «Трактор» (3:0), «Автомобилист» (4:0) и «Авангард» (5:0).
Были у «Салавата» жирные шансы на четвертую победу — в игре с «Металлургом» он даже вел со счетом 2:0. Однако камбэк «Магнитки» вклинился в планы «юлаевцев», оставив их с пустыми карманами (2:3).
«Динамо» Москва
Минимум на два матча столичный клуб гарантировано останется вторым на Западе. Сейчас он имеет 23 очка, добытых в 15 играх, и фору в 4 балла, позволяющую оторваться от «Торпедо», «Локо» и «Витязя», в активе которых по 19 пунктов.
До выезда 6-го октября в Нижнекамск «Динамо» Москва долго шло без поражений. Вин-серия столичного клуба состояла из шести матчей, а стартовала с выездной победы над «Северсталью» (3:1).
Далее команда Алексея Кудашова посмела нанести первое и пока единственное поражение СКА (1:2 Б), после чего оформила победы над «Авангардом» (4:1), «Амуром» (5:0), «Северсталью» (4:3) и «Куньлунем» (3:2 ОТ).
Как было упомянуто выше, заруинил идеальную статистику «Динамо» Москва выезд в Нижнекамск, где «Нефтехимик» испытывает активный прилив сил и крушит всех на своем пути. Вот и динамовцы упали под пресс, уступив в серии буллитов (2:3 Б).
Коэффициенты
Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.45, на ничью можно поставить за 3.90, а на «Динамо» Москва — за 2.58.
Прогноз
В прошлой игре в Уфе «Металлург» Мг показал, что против «Юлаева» можно и камбэчить, и вырывать 2 очка в основное время, и не бояться его чистой статистики, в которой было три подряд сухие победы.
Все упомянутые выше тезисы коуч «Динамо» уже давно взял на заметку и, настроив своих ребят правильным образом, он сделает все, чтобы
Ставка
На льду «Нефтехимика» было больно и обидно, но то уже в прошлом. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой 0 за 1.95.