В матче Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Уфа-Арене» 8 октября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Салават Юлаев» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

Уфимцы откатали 15 матчей, по итогам которых им достались 18 очков. В Восточной конференции «Салават» засел на четвертом месте, обогнав ближайшего соседа снизу на 2 балла.

27-го сентября «Салават Юлаев» провел домашнее дерби с «Ак Барсом». Важнейшая встреча была провалена по всем параметрам (0:3). Однако после позорного луза уфимцы откатали три сильных матча.

В каждой следующей игре команда Виктора Козлова вынесла соперников с форой в 3+ шайбы и ни разу не пропустила. Поочередно уфимцы грохнули «Трактор» (3:0), «Автомобилист» (4:0) и «Авангард» (5:0).

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Были у «Салавата» жирные шансы на четвертую победу — в игре с «Металлургом» он даже вел со счетом 2:0. Однако камбэк «Магнитки» вклинился в планы «юлаевцев», оставив их с пустыми карманами (2:3).

«Динамо» Москва

Минимум на два матча столичный клуб гарантировано останется вторым на Западе. Сейчас он имеет 23 очка, добытых в 15 играх, и фору в 4 балла, позволяющую оторваться от «Торпедо», «Локо» и «Витязя», в активе которых по 19 пунктов.

До выезда 6-го октября в Нижнекамск «Динамо» Москва долго шло без поражений. Вин-серия столичного клуба состояла из шести матчей, а стартовала с выездной победы над «Северсталью» (3:1).

Далее команда Алексея Кудашова посмела нанести первое и пока единственное поражение СКА (1:2 Б), после чего оформила победы над «Авангардом» (4:1), «Амуром» (5:0), «Северсталью» (4:3) и «Куньлунем» (3:2 ОТ).

Как было упомянуто выше, заруинил идеальную статистику «Динамо» Москва выезд в Нижнекамск, где «Нефтехимик» испытывает активный прилив сил и крушит всех на своем пути. Вот и динамовцы упали под пресс, уступив в серии буллитов (2:3 Б).

Коэффициенты

Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.45, на ничью можно поставить за 3.90, а на «Динамо» Москва — за 2.58.

Прогноз

В прошлой игре в Уфе «Металлург» Мг показал, что против «Юлаева» можно и камбэчить, и вырывать 2 очка в основное время, и не бояться его чистой статистики, в которой было три подряд сухие победы.

Все упомянутые выше тезисы коуч «Динамо» уже давно взял на заметку и, настроив своих ребят правильным образом, он сделает все, чтобы вернуться к победам после неожиданного поражения в Нижнекамске .

Ставка

На льду «Нефтехимика» было больно и обидно, но то уже в прошлом. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой 0 за 1.95.