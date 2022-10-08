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    Победные мероприятия «Нефтехимика» «Автомобилист» приостановит в очной игре?

    «Нефтехимик» — «Автомобилист». Прогноз и ставка (к. 2.01) на хоккейный матч КХЛ 8 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Автомобилист»
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    Евгений Митякин
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 8 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нефтехимик»

    Нижнекамцы откатали в чемпионате 15 матчей, в которых смогли набрать 11 очков. Недавняя серия побед подняла команду на десятое место на Востоке. При этом разрыв между топ-8 сократился к одному баллу.

    В новом сезоне «Нефтехимик» оказался самым слабым клубом стартовой кампании — десять подряд поражений и одно очко, добытое в дебютной встрече.

    Но с 27-го сентября ситуация резко крутанулась в лучшую для команды Олега Леонтьева сторону — его бригада начала подавать признаки жизни и зарядила серию из пяти побед.

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    С первой партией двух баллов «Нефтехимик» поздравил себя в домашних разборках с «Сибирью» (2:1 ОТ), после которых он уложил на лопатки «Металлург» Мг (6:5), «Трактор» (2:1), «Барыс» (2:1) и «Динамо» Москва (3:2 Б).

    «Автомобилист»

    В активе уральского клуба 15 игр и 23 очка, благодаря которым он по-прежнему успешно обороняет первый рубеж Восточной конференции. От второго «Металлурга» «Авто» отскочило всего на 1 балл.

    В преддверии выезда в Нижнекамск справедливо было бы напомнить, что последняя гостевая неудача поймала «Автомобилист» 20-го сентября. В Нур-Султане уральцы всухую проиграли «Барысу» (0:2) и прервали 4-матчевый вин-стрик.

    После визита в Казахстан команда Николая Заварухина слепила новую микросерию, в период которой успела хлопнуть «Сибирь» (5:3), «Куньлунь» (6:1) и «Ак Барс» (5:2).

    Октябрь для «Автомобилиста» начался с того, что он потерял 8-матчевую беспроигрышную серию дома. На «Уралец-Арене» хозяев стер в пыль «Салават Юлаев» (0:4). После резкой оплеухи «Авто» дважды кряду вырубило «Ак Барс» в овертайме (5:4 ОТ, 2:1 ОТ). Обе встречи прошли в Казани.

    Коэффициенты

    На «Нефтехимик» в предстоящей игре букмекеры выкатывают кэф 4.46, на ничью — 4.80, а на «Автомобилист» — 1.58.

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    Прогноз

    После кошмарного начала чемпионата «нефть» проводит суперсерию, в которой выносит всех подряд с 27-го сентября.

    В списке команды Олега Леонтьева были и топ-соперники, но нынешний «Автомобилист» — это немного другой уровень.

    Пока команда Заварухина хорошо справляется с потерями ведущих форвардов, поэтому в очередном гостевом заходе у уральцев сохраняются высокие шансы на победу.

    Ставка

    «Нефтехимик» заставит «Автомобилист» пахать на сто процентов возможностей, однако он готов к такому темпу. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит + ТБ 4.5 за 2.01.

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    «Нефтехимик» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на хоккей. Победные мероприятия «Нефтехимика» «Автомобилист» приостановит в очной игре?
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