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    Во Владивостоке ЦСКА не планирует перенапрягаться

    «Адмирал» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 2.09) на хоккейный матч КХЛ 8 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — ЦСКА
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    Никита Нестеров
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Фетисов Арене» 8 октября. Начало встречи — в 10:00 мск. «Адмирал» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 08 Октября 2022 года
    Адмирал
  • КХЛ
    •  Адмирал 10:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Адмирал»

    После 15 матчей «Адмирал» никуда не сдвинулся с седьмой позиции. В его распоряжении 14 набранных очков и отрыв на 2 балла от идущего восьмым «Амура».

    Красная статистика последних игр «Адмирала» разбавляется победами сейчас только по особым дням. В восьми предыдущих встречах дальневосточный клуб потерпел шесть поражений.

    Коэффициенты матча Адмирал — ЦСКА

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    Одна из нечастых в последнее время побед была добыта 26-го сентября, причем на выезде, что для нынешнего «Адмирала» довольно редкое явление. В Череповце команда Леонида Тамбиева перебила по буллитам «Северсталь» (2:1 Б).

    Все прогнозы на КХЛ

    В трех следующих матчах «Адмирал» проиграл СКА (1:6), «Витязю» (2:3 Б), «Сочи» (2:4). Очередной луз-стрик был прерван дома, когда в буллитных разборках владивостокцы вырубили «Локомотив» (3:2 Б).

    ЦСКА

    Столичная команда залетела на седьмую позицию в Западной конференции. В 14 играх она подняла 17 очков и обошла в таблице «Динамо» Минск, забравшее 16 баллов в 15 раундах.

    Если взглянуть на статистику последних матчей и не знать, что это за клуб, то результаты нынешнего ЦСКА можно перепутать с теми, что выдает «Адмирал» — пять поражений в семи последних встречах.

    Победу одну из двух недавних команда Сергея Федорова с трудом добыла 26-го сентября. Состоялась она в московском дерби со «Спартаком», где Сергей Плотников зарешал в овертайме (3:2 ОТ).

    После красно-белых ЦСКА по своей глупости проиграл «Сибири» (1:3), «Куньлуню» (4:5 Б) и СКА (2:3 ОТ). Однако один реванш «армейцы» все же получили, нагнув «Сибирь» 6-го октября на ее льду (3:0).

    Коэффициенты

    Поймать победу «Адмирала» в субботней игре во Владивостоке букмекеры дают шанс за 4.52, ничью — за 4.32, а победу ЦСКА — за 1.63.

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    Прогноз

    Ни в одном из десяти последних матчей «Адмирал» не заряжал в основное больше двух шайб. Команда Тамбиева пытается вытаскивать игры за счет защиты, однако чаще ее наказывают за закрытость.

    ЦСКА в преддверии встречи — стопроцентный фаворит, но это не значит, что он гарантированно размажет хозяев с крупным счетом. Вероятнее, парни Федорова откатают аналогичный прошлому матч — зарядят две-три шайбы и плотно закроют ворота.

    Ставка

    «Адмирал» не сможет дотянуться до ЦСКА, гости же не будут громить андердога любой ценой. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4 за 2.09.

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    «Адмирал» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на хоккей. Во Владивостоке ЦСКА не планирует перенапрягаться
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