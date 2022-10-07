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    «Спартак» удачно съездит на игру с «Северсталью»?

    «Северсталь» — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч КХЛ 7 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Спартак»
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    Герман Рубцов
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Спартак». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 7 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Октября 2022 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 19:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Северсталь»

    Череповецкий клуб откатал 14 матчей и высадился на девятое место в Западной конференции с 14 очками. От восьмерки лучших его отделяет всего один балл.

    Со второй половины сентября, а если точно — с 16-го числа, «Северсталь» накрыла серия очень частых турнирных потерь. С упомянутой даты команда провела 8 игр, в шести из которых оказалась проигравшей.

    Коэффициенты матча Северсталь — Спартак

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    Одна из редких в последнее время, но зато крупных побед была добыта ребятами Андрея Разина в честной борьбе с «Барысом» (5:2), после чего «сталь» встретила очередной микропериод лузов.

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    В новой серии поражений череповецкий клуб выглядел слабее на фоне «Адмирала» (1:2 Б), «Локомотива» (3:5) и «Динамо» Москва (3:4). Последний матч «Северсталь» закрыла победителем — выручила игра с «Куньлунем» (3:2 Б).

    «Спартак»

    В активе столичного клуба 15 сыгранных матчей и 17 набранных очков. Такой темп держит красно-белых на пятом месте в Западной таблице. Столько же баллов имеет и идущее ниже «Торпедо».

    В сентябре у «Спартака» была мини-серия поражений, после которых последовала пара побед без пропущенных голов, а в пяти недавних матчах красно-белых оставляли лузерами четырежды.

    Одну из недавних потерь очков команду Бориса Миронова заставил пережить ЦСКА. В столичных разборках «Спартак» был хорош, но слаб для овертайма (2:3 ОТ). Вдогонку спартаковцы проиграли «Барысу» (1:3).

    Последнюю в данный момент победу москвичи урвали 30-го сентября в матче с «Торпедо» (4:3), а в двух последних раундах их подписали на разгром. Одинаково крупно «Спартак» слился «Витязю» (1:5) и СКА (1:5).

    Коэффициенты

    На победу «Северстали» в этой встрече букмекеры выгружают коэффициент 2.34, на ничью — 3.84, а на «Спартак» — 2.61.

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    Прогноз

    Оба клуба в очной встрече будут улучшать собственные статистические показатели, поскольку последние игры прямо намекают на их спад. «Спартак» дважды кряду вынесли крупно, но это не делает его менее слабым в Череповце.

    Хотя бы один балл команда Миронова выстрадает за счет более надежной защиты.

    Ставка

    В предстоящем матче верим в народную команду и ее способность отправить «сталь» в нокаут. Наши прогноз и ставка — «Спартак» победит с форой 0 за 2.02.

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    «Северсталь» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 07.10.2022. Прогнозы на хоккей. «Спартак» удачно съездит на игру с «Северсталью»?
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