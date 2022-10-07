В матче Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Спартак». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 7 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

Череповецкий клуб откатал 14 матчей и высадился на девятое место в Западной конференции с 14 очками. От восьмерки лучших его отделяет всего один балл.

Со второй половины сентября, а если точно — с 16-го числа, «Северсталь» накрыла серия очень частых турнирных потерь. С упомянутой даты команда провела 8 игр, в шести из которых оказалась проигравшей.

Коэффициенты матча Северсталь — Спартак 1X2Новым игрокам 1.883.803.85Фрибет$40

Одна из редких в последнее время, но зато крупных побед была добыта ребятами Андрея Разина в честной борьбе с «Барысом» (5:2), после чего «сталь» встретила очередной микропериод лузов.

Все прогнозы на КХЛ

В новой серии поражений череповецкий клуб выглядел слабее на фоне «Адмирала» (1:2 Б), «Локомотива» (3:5) и «Динамо» Москва (3:4). Последний матч «Северсталь» закрыла победителем — выручила игра с «Куньлунем» (3:2 Б).

«Спартак»

В активе столичного клуба 15 сыгранных матчей и 17 набранных очков. Такой темп держит красно-белых на пятом месте в Западной таблице. Столько же баллов имеет и идущее ниже «Торпедо».

В сентябре у «Спартака» была мини-серия поражений, после которых последовала пара побед без пропущенных голов, а в пяти недавних матчах красно-белых оставляли лузерами четырежды.

Одну из недавних потерь очков команду Бориса Миронова заставил пережить ЦСКА. В столичных разборках «Спартак» был хорош, но слаб для овертайма (2:3 ОТ). Вдогонку спартаковцы проиграли «Барысу» (1:3).

Последнюю в данный момент победу москвичи урвали 30-го сентября в матче с «Торпедо» (4:3), а в двух последних раундах их подписали на разгром. Одинаково крупно «Спартак» слился «Витязю» (1:5) и СКА (1:5).

Коэффициенты

На победу «Северстали» в этой встрече букмекеры выгружают коэффициент 2.34, на ничью — 3.84, а на «Спартак» — 2.61.

Прогноз

Оба клуба в очной встрече будут улучшать собственные статистические показатели , поскольку последние игры прямо намекают на их спад. «Спартак» дважды кряду вынесли крупно, но это не делает его менее слабым в Череповце.

Хотя бы один балл команда Миронова выстрадает за счет более надежной защиты.

Ставка

В предстоящем матче верим в народную команду и ее способность отправить «сталь» в нокаут. Наши прогноз и ставка — «Спартак» победит с форой 0 за 2.02.