В матче Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 2 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Спартак» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

В 13 матчах сезона московскому клубу удалось поднять 17 очков, благодаря которым он по-прежнему держится в топе Запада — на третьем месте. Правда, голами народная команда не спешит баловать — 23 забитых при 25 пропущенных.

В середине сентября «Спартак» пересекся с тремя мощными соперниками и не сумел справиться ни с одним из них. В трехматчевую серию поражений вошли разборки с «Автомобилистом» (1:4), «Торпедо» (1:2 ОТ) и «Ак Барсом» (1:4).

Прервать движение вниз команде Бориса Миронова удалось максимально неожиданно — во втором стыке с «Ак Барсом» в Казани народная команда победила всухую (2:0).

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Далее «Спартак» приехал в гости к андердогу, которого вырубил одной шайбой. Случилось это в матче с «Сочи» (1:0). А с соперниками посерьезнее у красно-белых начались проблемы — уступили они ЦСКА (2:3 ОТ) и «Барысу» (1:3). Зато в зарубе с «Торпедо» 30-го сентября москвичи оформили мегакамбэк с 0:3, взяв 2 очка (4:3).

«Витязь»

Подмосковной команде в 12 раундах посчастливилось урвать 15 баллов, которые закидывают ее на шестую позицию на Западе с плюсовой разницей голов — 29:26.

В период с 12-го по 25-е сентября «Витязь» держали на голодном пайке — в шести матчах подряд он проиграл, три встречи серии закончились в основное время.

Во время волны лузов команда Вячеслава Буцаева уступила «Динамо» Москва (0:2), ЦСКА (2:4), «Локомотиву» (0:1 Б), «Торпедо» (1:2 Б), еще раз «Локо» (1:2) и «Сибири» (4:5 ОТ).

Затягивать серию «Витязю» на дольше было опасно. К счастью, вовремя в соперники подлетел восточный андердог — «Амур», которого подмосковный клуб хлопнул дома (3:1). В последнем матче парни Буцаева вырубили «Адмирал» (3:2 Б).

Коэффициенты

На «Спартак» в этой встрече букмекеры выкатывают коэффициент 1.74, на ничью — 4.14, а на «Витязь» — 4.00.

Прогноз

Несмотря на то что обе команды выиграли последние матчи, в их недавнем активе было больше поражений, поэтому к персональным разборкам они подходят не в лучшей форме.

Считать команду Буцаева очевидным андердогом, как делают букмекеры — опасно. «Богатыри» соскучились по гостевым победам . Поэтому, проведя успешную мини-тренировку в Балашихе, они едут покорять столицу.

Ставка

«Витязю» выпал удачный момент и подходящий соперник, чтобы попрощаться с чередой неудач на чужом льду. Наши прогноз и ставка — «Витязь» победит в матче за 2.88.