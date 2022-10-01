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    «Ак Барс» не будет настаивать на разгроме «Амура»?

    «Ак Барс» — «Амур». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч КХЛ 1 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Амур»
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    «Ак Барс» в «Зеленом дерби»
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Татнефть Арене» 1 октября. Начало встречи — в 18:00 мск. «Ак Барс» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 01 Октября 2022 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 18:00 Амур Амур
  • Хабаровск
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    «Ак Барс»

    Казанцы успели зарубиться в 11 матчах, по итогам которых им на счет прилетели 15 очков. В таблице Восточной конференции команда закрепилась на четвертом месте с плюсовой разницей голов — 26:20.

    Самая крупная победная серия «Ак Барса» в новом сезоне состояла всего из трех матчей. Оформили ее казанцы в период с 14-го по 18-е сентября. Причем только в одной игре было забито больше 4 голов в основное время.

    Коэффициенты матча Ак Барс — Амур

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    Вин-стрик команды Олега Знарка состоял из разборок с «Торпедо» (2:1), «Динамо» Минск (3:2 ОТ) и «Спартаком» (4:1). Прервал цепочку беспроигрышных матчей тот же «Спартак», произошло это на «Татнефть Арене» (0:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Новые победы пополнили в статистику «Ак Барсу» в играх с «Трактором» (3:2) и «Салаватом Юлаевым» (3:0). А драку с одним из самых результативных клубов Лиги казанцы провалили — на Урале гости были разгромлены «Автомобилистом» (2:5).

    «Амур»

    Хабаровский клуб поучаствовал в 12 встречах, в которых подобрал 9 очков, забил 19 голов и 34 пропустил. В Восточной конференции такой хилой статистики хватает для десятого места.

    Шесть поражений в семи матчах — таковы последние результаты «Амура». В период с 15-го по 21-е сентября хабаровчане слили четыре раунда на «Платинум Арене».

    На родной площадке команда Вадима Епанчинцева по два раза отстегнула очки «Магнитке» (0:3, 2:3) и «Салавату Юлаеву» (0:2, 2:3 Б). Разбавить стату редкой победой помог замес с андердогом из Запада — в «Большом» «тигры» вырубили «Сочи» (2:1 ОТ).

    После Сочи «Амур» сгонял в Балашиху, где не справился с таким же проблемным «Витязем» (1:3). А выезд на игру с «Динамо» 29-го сентября стал чистой формальностью. На «ВТБ Арене» дальневосточные гости были размазаны в одну калитку (0:5).

    Коэффициенты

    На победу «Ак Барса» букмекеры дают коэффициент 1.31, на ничью — 5.65, а на победу «Амура» — 8.00.

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    Прогноз

    Поражение в Екатеринбурге — жесткий удар по самолюбию команды, которую перед стартом сезона считали вне конкуренции.

    Конечно, крупный луз встряхнет банду Знарка, но в разборках с андердогом она не забьет супермного — высокая результативность — редкое для обновленных казанцев явление.

    Ставка

    В том, что хозяева предстоящего матча заберут очки, сомнений ноль, однако за высоким тоталом сюда заходить опасно. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит + ТМ 5.5 за 2.00.

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    «Ак Барс» — «Амур»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 01.10.2022. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» не будет настаивать на разгроме «Амура»?
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