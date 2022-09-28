В матче Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» 28 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

В активе сочинцев десять сыгранных матчей, в которых они подобрали всего 3 очка. С такими хилыми параметрами команда застряла на 11-м месте на Западе с унылой голевой разницей — 14:30.

9-е сентября 2022-го года — знаковый день для сегодняшнего «Сочи». Именно тогда он оформил единственную в данный момент победу, красиво разобрав «Барыс» (6:3).

Перед дракой с казахстанцами команда Андрея Назарова трижды кряду проиграла, а после упомянутой встречи серия поражений растянулась на шесть раундов.

Все прогнозы на КХЛ

Во время нынешней череды лузов «Сочи» успел отправить турнирные очки на счет «Динамо» Москва (0:2), «Куньлуня» (1:3), ЦСКА (2:5), «Авангарда» (1:4), «Спартака» (0:1) и «Амура» (1:2 ОТ).

«Динамо» Минск

Белорусской команде удалось урвать 14 баллов в 11 матчах регулярки. Эти статистические данные закинули ее на шестое место на Западной конференции. Разница голов у динамовцев по-прежнему плюсовая — 33:31.

Недавний календарь КХЛ стал настоящим испытанием для «Динамо» Минск, которое рубилось с серьезными соперниками и заканчивало встречи с ними с переменчивым успехом.

В Казани команда Крэйга Вудкрофта успела вырубить «Ак Барс» (3:2 Б), после чего произошел крупный слив «Северстали» (2:5) и прилетела ответочка от казанского суперклуба (2:3 ОТ).

В следующем заходе с «Северсталью» минчане получили реванш (3:2) и вдогонку шлепнули ЦСКА (3:1). А в двух последних играх динамовцы уступили «Салавату» (2:3 Б) и «Магнитке» (1:4).

Коэффициенты

На победу «Сочи» в этой игре букмекеры дают коэффициент 3.42, поставить на ничью можно за 4.30, а на «Динамо» Минск — за 1.85.

Прогноз

Минчане залетают в «Большой» с двумя подряд поражениями, в то время как результаты «Сочи» еще печальнее. Шесть лузов в шести последних встречах — не та статистика, которая может напугать белорусов .

Ставка

От предстоящего матча логично ждать «верх» с уверенной победой гостей. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Минск победит + ТБ 4.5 за 2.53.