В матче Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 27 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

На счету «юлаевцев» десять сыгранных матчей, в которых они взяли 12 очков. В таблице Восточной конференции уфимская банда находится на пятом месте с нулевой разницей голов — 21:21.

Еще недавно «Салават Юлаев» переживал не лучший отрезок в регулярке — в его статистику вписались три подряд поражения. И если неудачную встречу со «Спартаком» (1:3), можно оправдать топ-формой москвичей, то в стыках с «Адмиралом» уфимцы должны были играть лучше (0:2, 1:2 ОТ).

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Однако упомянутая серия лузов ушла в прошлое, более того, команда Виктора Козлова сумела собраться и выдать три подряд победы.

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Приятная цепочка матчей началась с дальневосточных разборок с «Амуром» (2:0, 3:2 Б), после которых «Салават» дома дожал минское «Динамо» в серии буллитов (3:2 Б).

«Ак Барс»

Суперклуб из Татарстана провел в чемпионате девять матчей и заработал 13 очков. С плюсовым балансом забитых и пропущенных 21:15 он закрепился на третьем месте на Востоке.

Как и «Салават», «Ак Барс» имел свою серию побед, которая также продержалась в течение трех игровых дней. Правда, прошла она раньше — в период с 14-го по 18-е сентября.

В упомянутый временной отрезок команда Олега Знарка вырубила дома «Торпедо» (2:1) и «Динамо» Минск (3:2 ОТ), а в столице — размазала «Спартак» (4:1).

Зато во втором стыке с красно-белыми «Ак Барс» слил свою серию. Случилось это на «Татнефть Арене» (0:2). Резко подняться после падения казанцам удалось в следующем матче с «Трактором» (3:2).

Коэффициенты

На «Салават Юлаев» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.40, на ничью — за 4.04, а на «Ак Барс» — за 1.91.

Прогноз

Команда из Уфы подтянула свои результаты, но выглядит по-прежнему сырой для подвигов в играх с соперниками типа «Ак Барса» . Да, казанцы далеки от безупречной формы, однако нагнуть «Юлаев» на его льду у них хватит мощи.

Ставка

В очной встрече команде Знарка важно оторваться от уфимцев в таблице, поэтому ждем, что матч закончится без сенсаций. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит за 1.91.