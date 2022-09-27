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    В «зеленом дерби» победа останется за «Ак Барсом»?

    «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 1.91) на хоккейный матч КХЛ 27 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
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    «Ак Барс» против «Трактора»
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 27 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 27 Сентября 2022 года

    «Салават Юлаев»

    На счету «юлаевцев» десять сыгранных матчей, в которых они взяли 12 очков. В таблице Восточной конференции уфимская банда находится на пятом месте с нулевой разницей голов — 21:21.

    Еще недавно «Салават Юлаев» переживал не лучший отрезок в регулярке — в его статистику вписались три подряд поражения. И если неудачную встречу со «Спартаком» (1:3), можно оправдать топ-формой москвичей, то в стыках с «Адмиралом» уфимцы должны были играть лучше (0:2, 1:2 ОТ).

    Коэффициенты матча Салават Юлаев — Ак Барс

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    Однако упомянутая серия лузов ушла в прошлое, более того, команда Виктора Козлова сумела собраться и выдать три подряд победы.

    Все прогнозы на КХЛ

    Приятная цепочка матчей началась с дальневосточных разборок с «Амуром» (2:0, 3:2 Б), после которых «Салават» дома дожал минское «Динамо» в серии буллитов (3:2 Б).

    «Ак Барс»

    Суперклуб из Татарстана провел в чемпионате девять матчей и заработал 13 очков. С плюсовым балансом забитых и пропущенных 21:15 он закрепился на третьем месте на Востоке.

    Как и «Салават», «Ак Барс» имел свою серию побед, которая также продержалась в течение трех игровых дней. Правда, прошла она раньше — в период с 14-го по 18-е сентября.

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    • В упомянутый временной отрезок команда Олега Знарка вырубила дома «Торпедо» (2:1) и «Динамо» Минск (3:2 ОТ), а в столице — размазала «Спартак» (4:1).

    Зато во втором стыке с красно-белыми «Ак Барс» слил свою серию. Случилось это на «Татнефть Арене» (0:2). Резко подняться после падения казанцам удалось в следующем матче с «Трактором» (3:2).

    Коэффициенты

    На «Салават Юлаев» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.40, на ничью — за 4.04, а на «Ак Барс» — за 1.91.

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    Прогноз

    Команда из Уфы подтянула свои результаты, но выглядит по-прежнему сырой для подвигов в играх с соперниками типа «Ак Барса». Да, казанцы далеки от безупречной формы, однако нагнуть «Юлаев» на его льду у них хватит мощи.

    Ставка

    В очной встрече команде Знарка важно оторваться от уфимцев в таблице, поэтому ждем, что матч закончится без сенсаций. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит за 1.91.

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    «Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 27.09.2022. Прогнозы на хоккей. В «зеленом дерби» победа останется за «Ак Барсом»?
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