В матче Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 25 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

Страдания «Нефтехимика» по-прежнему продолжаются. После девяти игр у команды так и осталось одно очко и последняя позиция на Востоке с катастрофическим балансом голов — 19:39.

Набранный балл в дебютной супердраке с ЦСКА (4:5 ОТ) — единственный чудо-подвиг «Нефтехимика» в новой кампании. Дальше статистика вся красная, причем в шести из восьми слитых матчей в ворота «нефти» закидывали минимум 4 шайбы.

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Горе-серия команды Олега Леонтьева продолжилась парой выездных поединков — бились «нефтяники» с «Динамо» Москва (1:6) и «Локомотивом» (3:4). Далее волна лузов была поймана дома, где нижнекамцы отстегнули по паре баллов «Динамо» Минск (1:5) и «Торпедо» (2:3).

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В остатке матчей «Нефтехимик» раздарил очки «Трактору» (0:4), «Автомобилисту» (3:4), «Сибири» (2:3) и второй раз «Трактору» (3:5).

«Авангард»

Омичи провели десять матчей, по результатам которых им достались 7 набранных баллов. В Восточной конференции они засели на девятом месте с разницей по шайбам — 27:33.

Как и «Нефтехимик», «Авангард» вкатился в сезон уныло — на старте команда застряла в 6-матчевой безвыигрышной серии, выбираться из которой она начала только во второй половине сентября.

Первый проблеск надежды команда Дмитрия Рябыкина увидела в Нур-Султане, когда разгромила «Барыс» во втором стыковом матче (5:2).

Далее «Авангард» поочередно щелкнул пару аутсайдеров — «Трактор» (3:1) и «Сочи» (4:1). А с соперником посерьезнее у омичей снова появились трудности, помешавшие разобраться с «Торпедо» (2:4).

Коэффициенты

На «Нефтехимик» в этом матче можно поставить за 2.92, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на «Авангард» — 2.05.

Прогноз

Омская бригада до игры с «Торпедо» успела вынести лайтовых соперников. После сильной банды Ларионова «Авангард» ждет еще один рядовой квест, с который он должен пройти без затруднений .

Ставка

Фавориты предстоящего матча на сто процентов обязаны оправдывать этот высокий статус даже в своем нынешнем состоянии. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит за 2.05.