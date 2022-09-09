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    ЦСКА отыграется на другом сопернике после крупного поражения от «Ак Барса»?

    «Северсталь» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 2.17) на хоккейный матч КХЛ 9 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — ЦСКА
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    Сергей Плотников
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 9 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Северсталь» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Сентября 2022 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Северсталь»

    В трех матчах череповецкому клубу удалось перехватить у конкурентов 4 очка. Благодаря такому количеству баллов и разнице голов 11:9 команда в данную минуту занимает шестое место на Западе.

    Свою первую игру в новом сезоне «Северсталь» откатала в Челябинске, где, несмотря на нежелание «Трактора» сдаваться, смогла проломить оборону соперника и закончить матч победой (4:2).

    Коэффициенты матча Северсталь — ЦСКА

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    Доли везения и внимательности у своих ворот команде Андрея Разина не хватило во второй встрече, в которой «сталь» до финальной сирены напрягала «Автомобилист», уступив в итоге с минимальной разницей (3:4).

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    Зато 6-го сентября «Северсталь» провела игру, достойную голливудских сюжетов. После двух периодов возни с «Магниткой» команда горела со счетом 0:3, но суперспасение в третьих двадцати и финальный панч в овертайме превратили неминуемое поражение в победный подвиг (4:3 ОТ).

    ЦСКА

    Действующий чемпион в трех встречах забрал себе 4 балла. За этот период команда успела напихать соперникам 12 шайб и получить в свои ворота 11. В Западной конференции представитель столицы временно засел на седьмом месте.

    Не только у «Северстали» в новом сезоне остались приятные воспоминания после зарубы с «Металлургом» Мг. Неумением «Магнитки» удерживать фору воспользовался и ЦСКА в Кубке Открытия, когда закамбэчил матч с 0:2 и трансформировать его в разгромную победу (6:2).

    Во второй встрече команда Сергея Федорова билась с «Нефтехимиком», который был против лайтовой прокатки фаворита. Но «армейцы» смогли поставить на место нижнекамцев, нокаутировав тех в овертайме (5:4 ОТ).

    А матч с «Ак Барсом» 5-го сентября превратился для ЦСКА в трудновыполнимый квест. Забросив первую шайбу в стартовой двадцатиминутке, москвичи нарвались на мощный ответ казанцев, из-за чего покинули площадку в тяжелом состоянии (1:5).

    Коэффициенты

    Зарядить в одном из центральных матчей игрового дня на «Северсталь» букмекеры предлагают за 3.38, на ничью дают кэф 4.20, а на ЦСКА — 1.88.

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    Прогноз

    «Северсталь» — цепкий и сложный соперник для любой команды. Банда Разина в новом сезоне забивает много и рубится до финальной сирены даже в безнадежных ситуациях.

    Правда, в четвертом матче «сталь» ждет самый трудный конкурент среди всех, с кем она успела сыграть. Московским гостям нужны очки после унижения несколькими днями ранее, но ради двух баллов придется откатать суперматч.

    Ставка

    Игра в Череповце пробьет тотал «больше», при этом кажется, что фаворит противостояния оправдает такой высокий статус. Наши прогноз и ставка — ЦСКА не проиграет + ТБ 4.5 за 2.17.

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    «Северсталь» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 09.09.2022. Прогнозы на хоккей. ЦСКА отыграется на другом сопернике после крупного поражения от «Ак Барса»?
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