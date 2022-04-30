В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 30 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

В 81 матче регулярного сезона филадельфийцам удалось выхватить себе всего 61 очко. В турнирной таблице Столичного дивизиона оранжевые застряли на восьмом месте.

В этом месяце у лихорадящей «Филадельфии» была очередная серия поражений, которая продлилась в течение 6 матчей. В каждой игре в ворота «летчиков» закидывали от 4 до 9 шайб.

Поставить конвейер турнирных потерь на паузу команде Майка Йео удалось благодаря рабочему визиту в «Белл Центр» на игру с «Монреалем» (6:3). Следом «Флайерз» влегкую затащили дерби Пенсильвании, грохнув «Питтсбург» (4:1).

Все прогнозы на НХЛ

Но после перфоманса в «Веллс Фарго Центре» «Филадельфия» снова проиграла. В Иллинойсе парни Йео уступили «Чикаго» (1:3), а в Канаде — показали беззубую атаку в зарубе с «Виннипегом» (0:4).

«Оттава»

Канадская команда из Онтарио в 81 матче регулярки набрала 71 балл. С такими цифрами она закрепилась на седьмой позиции в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

«Оттава» ближе к завершению сезона решила напомнить о себе и стрельнула четырьмя победами в пяти играх. Первые очки «сенаторы» отняли у «Виннипега» в гостевой встрече 20 апреля (4:3 Б).

Еще одну серию буллитов команде Ди Джея Смита пришлось скатать в матче с «Коламбусом» тремя днями позже. Но и в зарубе с «Блю Джекетс» «Сенаторз» оказались сильнее (2:1 Б).

В основное время «Оттава» уложилась в игре с «Монреалем» (6:4), а затем — вырвала победу у «Нью-Джерси» (5:4 ОТ). Остановить канадцев удалось лишь «Флориде» в последнем матче (0:4).

Коэффициенты

На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.23, на ничью можно поставить за 4.25, а на победу «Оттавы» — за 2.70.

Прогноз

В конце чемпионата «сенаторы» смогли забрать очки в четырех матчах из пяти. Разумеется, последний соперник для канадцев был недосягаем. Но «Филадельфия» — совершенно другая история. В игре с проблемной командой «Сенс» зарубятся за очки .

Ставка

Несмотря на то что этот матч ничего не решает, бригада Смита готова отнять у «Флайерз» последнюю домашнюю победу. Наши прогноз и ставка — «Оттава» победит с форой 0 за 2.02.