В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «PNC Арене» 29 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

Хоккеисты из Роли провели в чемпионате 81 встречу, в которой выбили себе 114 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Харрикейнз» закрепились на первом месте.

Во второй половине апреля «Каролина» умудрилась дважды кряду проиграть, из-за чего к ней в таблице начали подбираться «Рейнджерс». Однако «ураганы» вовремя заметили сигнал и кинулись разруливать возникшую проблему.

В пяти последних встречах команда Рода Бриндамора ни разу не оказалась слабее любого из своих соперников. Новая серия стартовала с выезда в Финикс, где «Кейнс» победили «Аризону» (5:3).

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Следующий матч «Каролина» скатала дома. На «PNC-арене» она переиграла «Виннипег» (4:2). В гостевом же отрезке хоккеисты Бриндамора разобрались с «Нью-Джерси» (3:2 ОТ), «Айлендерс» (5:2) и с «Рейнджерс» (4:3).

«Нью-Джерси»

Команда из Ньюарка скатала в чемпионате 80 матчей, в которых ей достались всего 63 очка. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Девс» занимают седьмое место.

Среди спортивных достижений недавнего прошлого «Нью-Джерси» может козырнуть всего одной победой в семи предыдущих встречах. Те самые 2 балла «Девс» вытащили в гостевой зарубе с «Вегасом» (3:2).

После удачного выезда в Город грехов команда Линди Раффа потерпела четыре поражения. Очередная провальная серия стартовала с унижения в игре с «Баффало» при родных фанатах (2:5).

Еще в двух матчах в «Пруденшал Центре» «Нью-Джерси» слился «Каролине» (2:3 ОТ) и «Детройту» (0:3). Последнюю встречу «Дэвилз» катнули на территории Канады, где не смогли справиться с «Оттавой» (4:5 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Каролины» букмекеры дают коэффициент 1.55, поставить на ничью можно за 5.35, а на победу «Нью-Джерси» — за 4.84.

Прогноз

С 19 апреля «Каролина» провела пять матчей и в каждом выиграла. В этой серии она пересеклась и с «Джерси», которого прихлопнула в овертайме. Та встреча прошла в «Пруденшал Центре», ну а дома команда Бриндамора спокойно разберется с «Дэвилз» в основное время .

Ставка

Для «Нью-Джерси» сезон уже давно окончательно накрылся, поэтому биться за что-то с «ураганами» на их территории «дьяволам» бессмысленно. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит с форой -2 за 2.06.