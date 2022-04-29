ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Каролина» не остановит беспроигрышную серию на игре с андердогом

    «Каролина» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 2.06) на хоккейный матч НХЛ 29 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Каролину Харрикейнз Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз
    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Нью-Джерси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Каролина» в матче с «Рейнджерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «PNC Арене» 29 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Каролина»

    Хоккеисты из Роли провели в чемпионате 81 встречу, в которой выбили себе 114 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Харрикейнз» закрепились на первом месте.

    Во второй половине апреля «Каролина» умудрилась дважды кряду проиграть, из-за чего к ней в таблице начали подбираться «Рейнджерс». Однако «ураганы» вовремя заметили сигнал и кинулись разруливать возникшую проблему.

    В пяти последних встречах команда Рода Бриндамора ни разу не оказалась слабее любого из своих соперников. Новая серия стартовала с выезда в Финикс, где «Кейнс» победили «Аризону» (5:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    Следующий матч «Каролина» скатала дома. На «PNC-арене» она переиграла «Виннипег» (4:2). В гостевом же отрезке хоккеисты Бриндамора разобрались с «Нью-Джерси» (3:2 ОТ), «Айлендерс» (5:2) и с «Рейнджерс» (4:3).

    «Нью-Джерси»

    Команда из Ньюарка скатала в чемпионате 80 матчей, в которых ей достались всего 63 очка. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Девс» занимают седьмое место.

    Среди спортивных достижений недавнего прошлого «Нью-Джерси» может козырнуть всего одной победой в семи предыдущих встречах. Те самые 2 балла «Девс» вытащили в гостевой зарубе с «Вегасом» (3:2).

  • НХЛ. «Тампа» разгромила «Коламбус», «Колорадо» обыграл «Сент-Луис», «Вашингтон» уступил «Айлендерс»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 27 апреля
  • Сегодня

    • После удачного выезда в Город грехов команда Линди Раффа потерпела четыре поражения. Очередная провальная серия стартовала с унижения в игре с «Баффало» при родных фанатах (2:5).

    Еще в двух матчах в «Пруденшал Центре» «Нью-Джерси» слился «Каролине» (2:3 ОТ) и «Детройту» (0:3). Последнюю встречу «Дэвилз» катнули на территории Канады, где не смогли справиться с «Оттавой» (4:5 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Каролины» букмекеры дают коэффициент 1.55, поставить на ничью можно за 5.35, а на победу «Нью-Джерси» — за 4.84.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    С 19 апреля «Каролина» провела пять матчей и в каждом выиграла. В этой серии она пересеклась и с «Джерси», которого прихлопнула в овертайме. Та встреча прошла в «Пруденшал Центре», ну а дома команда Бриндамора спокойно разберется с «Дэвилз» в основное время.

    Ставка

    Для «Нью-Джерси» сезон уже давно окончательно накрылся, поэтому биться за что-то с «ураганами» на их территории «дьяволам» бессмысленно. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит с форой -2 за 2.06.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч БАТЭ — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.68
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.35
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.28
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Америка Минейро — Толима
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Милуоки Бакс — Чикаго Буллз
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Виннипег — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Коло Коло — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Эмелек — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Даллас — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Каролина» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 29.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Каролина» не остановит беспроигрышную серию на игре с андердогом
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры