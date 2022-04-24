В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 24 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Калгари» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Калгари»

Скатав 78 матчей в регулярке, канадцы из Альберты закинули на свой счет 106 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «огоньки» засели на первой позиции.

В период с 5 по 13 апреля «Калгари» козырнул крутой 5-матчевой серией побед, в ходе которой ему удалось забросить по 3+ шайбы каждому сопернику.

Прервалась серия «Флеймз» максимально болезненно. На своем льду команда Дэррила Саттера была разбита «Вегасом» (1:6). Но зато после унижения от «Голден Найтс» «огоньки» в родных стенах казнили «Аризону» (9:1).

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Два следующих матча «Калгари» провел в гостях, где сперва припечатал «Чикаго» (5:2), а затем слился в серии буллитов «Нэшвиллу» (2:3). В последней игре, прошедшей в «Скоушабэнк Сэдлдоум», канадцы хлопнули «Даллас» (4:2).

«Ванкувер»

Канадские парни из Британской Колумбии приняли участие в 78 матчах регулярного первенства, в которых выхватили 87 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «Накс» идут пятыми, отставая от топ-3 на 7 баллов.

В недавнем прошлом у «Ванкувера» в активе был и свой победный стрик, который «Кэнакс» удерживали в течение шести игровых дней, а начали его с красивого выноса «Вегаса» на «Т-Мобайл Арене» (5:1).

После замеса в Городе Грехов команда Брюса Будро посетила Финикс, где разгромила «Аризону» (5:1). В четырех следующих встречах «касатки» победили «Сан-Хосе» (4:2), «Вегас» (5:4 ОТ), «Аризону» (7:1) и «Даллас» (6:2).

Накрылась волна «Ванкувера» 20 апреля в неожиданном по результату поединке с «Оттавой» (3:4 Б). Спустя пару дней канадцы неудачно сгоняли в Сент-Пол на игру с «Миннесотой» (3:6).

Коэффициенты

На победу «Калгари» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.95, на ничью можно поставить за 4.68, а на победу «Ванкувера» — за 3.20.

Прогноз

В двух недавних матчах «Ванкувер» проиграл, но в целом «касатки» проводят хорошую концовку чемпионата, забивая даже топам по 4+ гола . Скорее всего, немотивированный на данную минуту «Калгари» тоже прочувствует на себе мощь атаки «Кэнакс».

Ставка

На чужом льду у гостей нет резона засматриваться на соперников, поэтому они вновь сверкнут в нападении. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ванкувера» больше 2.5 за 1.87.