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    Как «Ванкувер» сыграет с лидером Тихоокеанского дивизиона?

    «Калгари» — «Ванкувер». Прогноз и ставка (к. 1.87) на хоккейный матч НХЛ 24 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Ванкувер»
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    Элиас Петтерссон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 24 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Калгари» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Апреля 2022 года

    «Калгари»

    Скатав 78 матчей в регулярке, канадцы из Альберты закинули на свой счет 106 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «огоньки» засели на первой позиции.

    В период с 5 по 13 апреля «Калгари» козырнул крутой 5-матчевой серией побед, в ходе которой ему удалось забросить по 3+ шайбы каждому сопернику.

    Прервалась серия «Флеймз» максимально болезненно. На своем льду команда Дэррила Саттера была разбита «Вегасом» (1:6). Но зато после унижения от «Голден Найтс» «огоньки» в родных стенах казнили «Аризону» (9:1).

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    Два следующих матча «Калгари» провел в гостях, где сперва припечатал «Чикаго» (5:2), а затем слился в серии буллитов «Нэшвиллу» (2:3). В последней игре, прошедшей в «Скоушабэнк Сэдлдоум», канадцы хлопнули «Даллас» (4:2).

    «Ванкувер»

    Канадские парни из Британской Колумбии приняли участие в 78 матчах регулярного первенства, в которых выхватили 87 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «Накс» идут пятыми, отставая от топ-3 на 7 баллов.

    В недавнем прошлом у «Ванкувера» в активе был и свой победный стрик, который «Кэнакс» удерживали в течение шести игровых дней, а начали его с красивого выноса «Вегаса» на «Т-Мобайл Арене» (5:1).

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    • После замеса в Городе Грехов команда Брюса Будро посетила Финикс, где разгромила «Аризону» (5:1). В четырех следующих встречах «касатки» победили «Сан-Хосе» (4:2), «Вегас» (5:4 ОТ), «Аризону» (7:1) и «Даллас» (6:2).

    Накрылась волна «Ванкувера» 20 апреля в неожиданном по результату поединке с «Оттавой» (3:4 Б). Спустя пару дней канадцы неудачно сгоняли в Сент-Пол на игру с «Миннесотой» (3:6).

    Коэффициенты

    На победу «Калгари» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.95, на ничью можно поставить за 4.68, а на победу «Ванкувера» — за 3.20.

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    Прогноз

    В двух недавних матчах «Ванкувер» проиграл, но в целом «касатки» проводят хорошую концовку чемпионата, забивая даже топам по 4+ гола. Скорее всего, немотивированный на данную минуту «Калгари» тоже прочувствует на себе мощь атаки «Кэнакс».

    Ставка

    На чужом льду у гостей нет резона засматриваться на соперников, поэтому они вновь сверкнут в нападении. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ванкувера» больше 2.5 за 1.87.

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    «Калгари» — «Ванкувер»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на хоккей. Как «Ванкувер» сыграет с лидером Тихоокеанского дивизиона?
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