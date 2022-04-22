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    Соседи по таблице устроят жаркую битву в Тампе?

    «Тампа-Бэй» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч НХЛ 22 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Торонто»
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    Даррен Рэддиш
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Амали Арене» 22 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Апреля 2022 года

    «Тампа-Бэй»

    Коллектив из Тампы скатал в регулярке 76 матчей, в которых выбил 100 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона он занимает третье место, обгоняя на 1 балл «Бостон».

    Обленившаяся «Тампа-Бэй» в начале апреля провела непривычный для нее отрезок, состоявший из четырех поединков без побед. И лишь во встрече со слабым «Баффало» «молниям» удалось из него выбраться (5:0).

    Коэффициенты матча Тампа-Бэй — Торонто

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 2.80
  • Ставка
    •

    После выноса «Сейбрз» на «Амали Арене» ребята Джона Купера сгоняли в Техас, где не смогли справиться с «Далласом». Для победы соперникам хватило всего одной шайбы (0:1).

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    Вернувшись на родную площадку, «Тампа-Бэй» затащила по 2 балла в играх с «Анахаймом» (4:3 ОТ) и «Виннипегом» (7:4). А последний домашний матч «Болтс» закончили поражением от «Детройта» (3:4).

    «Торонто»

    Канадская команда из Онтарио провела в регулярке 77 матчей и выхватила в них 108 очков. В Атлантическом дивизионе «листья» идут вторыми, отставая на 8 баллов от «Флориды».

    Под конец чемпионата «Торонто» вновь показывает бодрый хоккей с высокой результативностью. В шести поединках из семи последних «Мэйпл Лифс» победили. Четырежды в этих матчах они забивали по 4+ шайбы в основное время.

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    • Упомянутый период в регулярке команда Шелдона Кифа начала с побед над «Далласом» (4:3 ОТ) и «Монреалем» (3:2). А единственное за семь игр поражение канадцы схлопотали в домашнем поединке с «Баффало» (2:5).

    После сенсации зарубе с аутсайдером «Торонто» выбил четыре победы. Соперниками «листочков» были «Вашингтон» (7:3), «Оттава» (5:4 ОТ), «Айлендерс» (4:2) и «Филадельфия» (5:2).

    Коэффициенты

    В этом матче победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 2.25, на ничью они дают коэффициент 4.12, а на победу «Торонто» — 2.85.

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    Прогноз

    Несмотря на решенные задачи в регулярке, «Торонто» продолжает катать «верховые» матчи. Минимум 6 голов было забито суммарно в пяти предыдущих играх «Мэйпл Лифс». Открытый хоккей канадцы предложат и «Тампе», пара последних поединков которой пробила тотал больше 6.5.

    Ставка

    Заруба команд-соседей Атлантического дивизиона должна получиться зрелищной. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.02.

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    «Тампа-Бэй» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 22.04.2022. Прогнозы на хоккей. Соседи по таблице устроят жаркую битву в Тампе?
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