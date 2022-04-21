В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Хила Ривер Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аризона»

В 76 играх чемпионата коллективу из Финикса удалось выхватить 49 очков. С такими бедными цифрами команда заслуженно занимает последнее место и на Западе, и в Центральном дивизионе.

Сейчас «Аризона» просто хотела бы побыстрее закончить сезон, поскольку опять «койоты» застряли в серии без побед. Ни в одном из семи предыдущих матчей они не набрали ни единого балла.

Коэффициенты матча Аризона — Чикаго 1 3.25 X 4.70 2 1.88 Ставка

Очередная волна поражений «Аризоны» стартовала с неудачного визита в Миссури, где она получила полную сетку от «Сент-Луиса» (1:5). Не лучше парни Андре Туриньи сыграли дома против «Ванкувера» (1:5).

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Крупные счета «Аризона» получила во встречах с «Вегасом» (1:6), «Нью-Джерси» (2:6) и «Ванкувером» (1:7) и «Калгари» (1:9). После ряда унизительных результатов «койоты» показали неплохую игру с «Каролиной», но все равно уступили (3:5).

«Чикаго»

Хоккеисты из Иллинойса также скатали в регулярке 76 поединков. Заработать в этих матчах им удалось 61 очко. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Би-Хокс» занимают седьмое место.

Ситуация у «Чикаго» с набранными баллами не особо превосходит статистику «Аризоны». Кроме того, в период с 29 марта по 13 апреля «ястребы» пережили 8-матчевую серию поражений.

Завершилась слабая цепочка поединков дома, где парни Дерека Кинга крупно влетели «Лос-Анджелесу» (2:5). А разбавить все те результаты «Блэкхокс» смогли благодаря победе над «Сан-Хосе» (5:4 Б).

После встречи с «Шаркс» «Чикаго» снова дважды кряду остался без очков. В Теннесси «ястребов» ограбил «Нэшвилл» (3:4), а в «Юнайтед Центре» хозяева пережили разгром от «Калгари» (2:5).

Коэффициенты

Победа «Аризоны» в ее домашней игре рассматривается букмекеры за 3.24, на ничью они дают коэффициент 4.74, а на победу «Чикаго» — 1.93.

Прогноз

Перед очной игрой с «Чикаго» «Аризона» потерпела семь подряд поражений, пропустив в каждом матче минимум 5 голов, а последние очки в регулярке «койоты» брали именно в зарубе с «Чикаго» 4 апреля (3:2 ОТ). У «Блэкхокс» в 11 предыдущих встречах всего одна победа.

В матче кризисных соперников букмекеры считают фаворитом коллектив из Иллинойса, поскольку у него не такой хаос в защите, как у «Аризоны», да и в атаке получается чуть больше , чем у парней Туриньи. Следовательно, и в очной встрече шансы у «ястребов» выше.

Ставка

После пары поражений в недавних матчах «Блэкхокс» поднимут себе настроение, показав хорошую результативность в игре со слабейшим представителем Запада. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Чикаго» больше 3.5 за 1.99.