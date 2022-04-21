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    Какая команда-аутсайдер сыграет лучше в очной встрече?

    «Аризона» — «Чикаго». Прогноз и ставка (к. 1.99) на хоккейный матч НХЛ 21 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аризона» — «Чикаго»
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    «Чикаго»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Хила Ривер Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Апреля 2022 года

    «Аризона»

    В 76 играх чемпионата коллективу из Финикса удалось выхватить 49 очков. С такими бедными цифрами команда заслуженно занимает последнее место и на Западе, и в Центральном дивизионе.

    Сейчас «Аризона» просто хотела бы побыстрее закончить сезон, поскольку опять «койоты» застряли в серии без побед. Ни в одном из семи предыдущих матчей они не набрали ни единого балла.

    Коэффициенты матча Аризона — Чикаго

  • 1
  • 3.25
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.88
  • Ставка
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    Очередная волна поражений «Аризоны» стартовала с неудачного визита в Миссури, где она получила полную сетку от «Сент-Луиса» (1:5). Не лучше парни Андре Туриньи сыграли дома против «Ванкувера» (1:5).

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    Крупные счета «Аризона» получила во встречах с «Вегасом» (1:6), «Нью-Джерси» (2:6) и «Ванкувером» (1:7) и «Калгари» (1:9). После ряда унизительных результатов «койоты» показали неплохую игру с «Каролиной», но все равно уступили (3:5).

    «Чикаго»

    Хоккеисты из Иллинойса также скатали в регулярке 76 поединков. Заработать в этих матчах им удалось 61 очко. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Би-Хокс» занимают седьмое место.

    Ситуация у «Чикаго» с набранными баллами не особо превосходит статистику «Аризоны». Кроме того, в период с 29 марта по 13 апреля «ястребы» пережили 8-матчевую серию поражений.

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    • Завершилась слабая цепочка поединков дома, где парни Дерека Кинга крупно влетели «Лос-Анджелесу» (2:5). А разбавить все те результаты «Блэкхокс» смогли благодаря победе над «Сан-Хосе» (5:4 Б).

    После встречи с «Шаркс» «Чикаго» снова дважды кряду остался без очков. В Теннесси «ястребов» ограбил «Нэшвилл» (3:4), а в «Юнайтед Центре» хозяева пережили разгром от «Калгари» (2:5).

    Коэффициенты

    Победа «Аризоны» в ее домашней игре рассматривается букмекеры за 3.24, на ничью они дают коэффициент 4.74, а на победу «Чикаго» — 1.93.

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    Прогноз

    Перед очной игрой с «Чикаго» «Аризона» потерпела семь подряд поражений, пропустив в каждом матче минимум 5 голов, а последние очки в регулярке «койоты» брали именно в зарубе с «Чикаго» 4 апреля (3:2 ОТ). У «Блэкхокс» в 11 предыдущих встречах всего одна победа.

    В матче кризисных соперников букмекеры считают фаворитом коллектив из Иллинойса, поскольку у него не такой хаос в защите, как у «Аризоны», да и в атаке получается чуть больше, чем у парней Туриньи. Следовательно, и в очной встрече шансы у «ястребов» выше.

    Ставка

    После пары поражений в недавних матчах «Блэкхокс» поднимут себе настроение, показав хорошую результативность в игре со слабейшим представителем Запада. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Чикаго» больше 3.5 за 1.99.

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    «Аризона» — «Чикаго»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 21.04.2022. Прогнозы на хоккей. Какая команда-аутсайдер сыграет лучше в очной встрече?
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