В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 10 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер»

Канадцы из Британской Колумбии провели в чемпионате 72 встречи, в которых взяли 78 баллов. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона они занимают пятое место, отставая от топ-4 на 4 очка.

С 29 марта по 4 апреля «Ванкувер» ждал не лучший отрезок, в ходе которого он трижды кряду проиграл. Дважды в этой мини-серии «Накс» отдали очки «Сент-Луису» (1:4, 3:4).

Еще одну турнирную потерю подопечные Брюса Будро пережили в домашнем поединке с «Вегасом» (2:3 ОТ). Однако 7 числа «касатки» оформили «Голден Найтс» крутую ответку в гостях (5:1).

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После выезда в Неваду канадская бригада отправилась в Финикс, где встретилась с «Аризоной». На «Хила Ривер Арене» «Ванкувер» не постеснялся унизить местную команду (5:1).

«Сан-Хосе»

Хоккейный клуб из Калифорнии принял участие в 70 матчах регулярки, в которых собрал 67 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона он засел на седьмой позиции.

Последняя на сегодняшний день победа «Сан-Хосе» в чемпионате случилась 27 марта. В тот день «рыбы» в «САП Центре» уверенно затащили калифорнийское дерби с «Анахаймом» (4:1).

А вот после зарубы с «Дакс» команда Боба Бугнера потерпела пять подряд поражений. Сперва «Шаркс» проиграли одному из аутсайдеров текущего сезона — «Аризоне» (2:5).

Затем в Денвере «акулы» уступили «Колорадо» (2:4). Еще три матча «Сан-Хосе» слил на своей площадке. Соперниками «Шаркс» оказались «Даллас» (4:5), «Эдмонтон» (1:2 ОТ) и «Калгари» (2:4).

Коэффициенты

На победу «Ванкувера» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2.19, на ничью можно поставить за 4.64, а на победу «Сан-Хосе» — за 2.92.

Прогноз

Канадская команда продолжает жаркую битву за плей-офф позиции, поэтому встречу с «Сан-Хосе» она будет рассматривать в качестве хорошей возможности нагнуть ослабленных соперников и зацепить такие нужные 2 балла .

Ставка

В родных стенах «Накс» будут решительны в вопросе набора очков. Наши прогноз и ставка — «Ванкувер» победит за 2.19.