ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Удастся ли «Ванкуверу» выбить третью подряд победу?

    «Ванкувер» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставка (к. 2.19) на хоккейный матч НХЛ 10 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Ванкувер Кэнакс Прогнозы на Сан-Хосе Шаркс
    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Сан-Хосе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оливер Экман-Ларссон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 10 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 10 Апреля 2022 года
    Ванкувер
  • НХЛ
    •  Ванкувер 05:00 Сан-Хосе Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •

    «Ванкувер»

    Канадцы из Британской Колумбии провели в чемпионате 72 встречи, в которых взяли 78 баллов. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона они занимают пятое место, отставая от топ-4 на 4 очка.

    С 29 марта по 4 апреля «Ванкувер» ждал не лучший отрезок, в ходе которого он трижды кряду проиграл. Дважды в этой мини-серии «Накс» отдали очки «Сент-Луису» (1:4, 3:4).

    Еще одну турнирную потерю подопечные Брюса Будро пережили в домашнем поединке с «Вегасом» (2:3 ОТ). Однако 7 числа «касатки» оформили «Голден Найтс» крутую ответку в гостях (5:1).

    Все прогнозы на НХЛ

    После выезда в Неваду канадская бригада отправилась в Финикс, где встретилась с «Аризоной». На «Хила Ривер Арене» «Ванкувер» не постеснялся унизить местную команду (5:1).

    «Сан-Хосе»

    Хоккейный клуб из Калифорнии принял участие в 70 матчах регулярки, в которых собрал 67 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона он засел на седьмой позиции.

    Последняя на сегодняшний день победа «Сан-Хосе» в чемпионате случилась 27 марта. В тот день «рыбы» в «САП Центре» уверенно затащили калифорнийское дерби с «Анахаймом» (4:1).

  • НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Питтсбург», «Лос-Анджелес» уступил «Эдмонтону», «Каролина» вышла в плей-офф
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 апреля
  • Сегодня

    • А вот после зарубы с «Дакс» команда Боба Бугнера потерпела пять подряд поражений. Сперва «Шаркс» проиграли одному из аутсайдеров текущего сезона — «Аризоне» (2:5).

    Затем в Денвере «акулы» уступили «Колорадо» (2:4). Еще три матча «Сан-Хосе» слил на своей площадке. Соперниками «Шаркс» оказались «Даллас» (4:5), «Эдмонтон» (1:2 ОТ) и «Калгари» (2:4).

    Коэффициенты

    На победу «Ванкувера» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2.19, на ничью можно поставить за 4.64, а на победу «Сан-Хосе» — за 2.92.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    Канадская команда продолжает жаркую битву за плей-офф позиции, поэтому встречу с «Сан-Хосе» она будет рассматривать в качестве хорошей возможности нагнуть ослабленных соперников и зацепить такие нужные 2 балла.

    Ставка

    В родных стенах «Накс» будут решительны в вопросе набора очков. Наши прогноз и ставка — «Ванкувер» победит за 2.19.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Урарту
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гоу Эхед Иглс — Виллем II
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лорьян — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.10
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.49
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шамахы — Нефтчи
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Химки — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ванкувер» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на хоккей. Удастся ли «Ванкуверу» выбить третью подряд победу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры