В третьем матче серии финала Запада ЦСКА будет принимать СКА. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 6 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск. ЦСКА — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

В стартовой игре серии московской команде удалось прихлопнуть СКА в «Ледовом» со счетом 3:1. За час этого замеса красно-синие нанесли 23 броска в створ соперников и были хороши в реализации — 13.04%.

Во втором матче ЦСКА также повел в счете благодаря шайбе Александра Попова, однако позже пропустил пару голов в ответ — 1:2. В этой встрече гости били реже — 16 бросков, реализация моментов также упала — 6.25%.

В четвертьфинале конференции команда Сергея Федорова смогла грохнуть «Локомотив» за четыре матча — 4:0. Без единого поражения ЦСКА обошелся и в зарубе с «Динамо» в рамках 1/2 — 4:0.

Все прогнозы на КХЛ

В регулярном первенстве московская бригада успела поучаствовать в 47 поединках и зацепить в них 63 очка. В турнирной таблице Западной конференции она финишировала третьей.

СКА

Домашнюю серию финала конференции питерцы начали с поражения — 1:3. Единственную шайбу в составе хозяев в «Ледовом» оформил Андрей Кузьменко. Всего же коллектив Ротенберга нанес 29 бросков, но показал унылую реализацию — 3.45%.

Во второй встрече СКА удалось выровнять положение в серии благодаря волевой победе — 2:1. За хозяев отличились Степан Фальковский и Никита Гусев. За три периода питерцы бахнули 38 раз в створ и реализовали 5.26% моментов.

В первом раунде плей-офф подопечные Романа Ротенберга зарубились с «Динамо» Минск и отправили «зубров» домой за четыре матча — 4:0. За пять поединков они управились со «Спартаком» — 4:1.

В регулярном чемпионате СКА успел провести 48 матчей и затащить 68 очков. С такими цифрами команда оказалась первой в турнирной таблице Западной конференции.

Коэффициенты

На победу ЦСКА в этом матче букмекеры дают коэффициент 1.74, а победа СКА оценивается в 4.12. На ничью можно зарядить за 4.16.

Прогноз

Второй матч в Питере московская команда провела заметно хуже, чем первый. Следовательно, перед своими зрителями сделавшие нужные выводы парни Федорова скатают качественный поединок , чтобы вновь вырваться в лидеры.

Ставка

Столичному клубу по силам нагнуть СКА на своей площадке, поэтому наши прогноз и ставка — ЦСКА победит + ТБ 3.5 за 2.30.