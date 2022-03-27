В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 27 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Даллас» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

Техасцы провели в регулярке 63 встречи, в которых заработали 75 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона «шерифы» замыкают первую пятерку, опережая ближайших конкурентов на 5+ баллов.

В период с 9 по 16 марта «Даллас» потерпел три подряд поражения, а положить конец этой серии ему удалось 18 числа в Канаде, где в овертайме был обыгран «Монреаль» (4:3 ОТ).

После матча с «Канадиенс» команда Рика Боунесса снова осталась без очков. На сей раз техасская банда неудачно съездила в Нью-Йорк и уступила на «UBS Арене» «Айлендерс» (2:4).

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Три следующих поединка «Даллас» провел заметно лучше, оформив три подряд победы. Соперниками ребят Боунесса оказались «Вашингтон» (3:2), «Эдмонтон» (5:3) и «Каролина» (4:3 Б).

«Ванкувер»

Канадская команда из Британской Колумбии взяла 71 балл в 66 играх регулярного первенства. В Тихоокеанском дивизионе «касатки» занимают пятую позицию и отстают на 6 пунктов от плей-офф.

Сегодня «Ванкувер» переживает не лучший отрезок в чемпионате. Шесть матчей из девяти предыдущих закончились для «Накс» поражениями. Две игры кряду канадцы провалили дома 12 и 14 марта. Соперниками «касаток» были «Вашингтон» (3:4 ОТ) и «Тампа» (1:2).

Одну из редких в последнее время побед команде Брюса Будро удалось выхватить в противостоянии с «Нью-Джерси» (6:3). Далее «Кэнакс» ждали неприятности во встречах с «Детройтом» (0:1), «Калгари» (2:5) и «Баффало» (2:3 ОТ).

Неожиданно взять 2 очка «Ванкуверу» посчастливилось в гостевом поединке с «Колорадо» (3:1). Однако после победы над «Эвеланш» подопечные Будро проиграли «Миннесоте» (2:3 ОТ).

Коэффициенты

Зарядить в грядущей игре на «Даллас» букмекеры предлагают за 2.04, ничья оценивается в 4.30, а победа «Ванкувера» — в 3.05.

Прогноз

Техасцы продолжают набирать очки, которые им так нужны для того, чтобы закрепиться в плей-офф зоне. В матче с «Ванкувером», на счету которого четыре поражения в пяти встречах, «Старз» имеют шикарный шанс на очередные 2 балла .

Ставка

После осечки прямого конкурента — «Нэшвилла» парни Боунесса получили дополнительную мотивацию. Наши прогноз и ставка — «Даллас» победит за 2.04.