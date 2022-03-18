В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Айлендерс». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 18 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Нью-Йоркская команда с Манхэттена провела в чемпионате 60 матчей, в которых взяла 81 очко. В турнирной таблице Столичного дивизиона она поднялась на второе место, опередив по дополнительным показателям «Питтсбург».

Весеннюю часть сезона «Рейнджерс» встретили тремя победами, в ходе которых «синерубашечники» забросили соперникам по 3+ шайбы. Это были игры с «Сент-Луисом» (5:3), «Нью-Джерси» (3:1) и «Виннипегом» (4:1).

Коэффициенты матча Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс 1 2.15 X 4.30 2 2.85 Ставка

После успешного старта команда Жерара Галлана пережила два разгрома на чужом льду. Пострадали ньюйоркцы от «Миннесоты» (2:5) и «Сент-Луиса» (2:6).

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Надолго серия поражений «Рейнджерс» не затянулась. В паре следующих поединков «синерубашечники» победили. Панарин и команда обыграли «Даллас» (7:4) и «Анахайм» (4:3 ОТ).

«Айлендерс»

Хоккеисты из Юниондейла приняли участие в 57 играх сезона, оформив в них 57 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона «островитяне» занимают шестое место.

В мартовскую часть регулярки «Айлендерс» вошли с двумя поражениями. Уступили они «Колорадо» (3:5) и «Ванкуверу» (3:4). Первую же весеннюю победу «Айлс» оформили в игре с «Сент-Луисом» (2:1).

В пяти следующих матчах подопечные Барри Троца сумели выиграть еще трижды. Но сперва «островитян» ждала очередная потеря очков в зарубе с «Колорадо» (4:5).

В период с 11 по 14 марта «Айлендерс» взяли верх над «Коламбусом» (6:0), «Виннипегом» (5:2) и «Анахаймом» (4:3). В последнем матче парни Троца уступили «Вашингтону» (3:4 Б).

Коэффициенты

В дерби Нью-Йорка победа «Рейнджерс» оценивается в 2.16, победу «Айлендерс» букмекеры рассматривают за 2.87, а ничейный вариант — за 4.42.

Прогноз

В прошлой очной встрече «Рейнджерс» уничтожили принципиальных соперников со счетом 4:1. Однако с того момента «Айлендерс» прибавили в качестве игры и теперь редко позволяют себе подобные осечки.

Несмотря на то что «Айлс» возвращают былую форму, «рейнджеры» также чувствуют себя прекрасно и готовы дома взять очки, позволяющие надежнее закрепиться в топ-3 дивизиона.

Ставка

Команда с Манхэттена переиграет соперников из Юниондейла и перекрасит Нью-Йорк в синий. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят с форой -1 за 2.43.