В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «ФЛА Лайф Арене» 11 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

Сыграв в 57 матчах, команда из Санрайза сумела завоевать 83 балла. На данном этапе регулярки она возглавляет таблицу Атлантического дивизиона, опережая конкурентов на 3+ очка.

В конце февраля «Флорида» потерпела три крупных поражения и пропустила в каждой игре по 4+ шайбы. Негативная череда выступлений «Пантерз» началась с зарубы с «Нэшвиллом» (4:6).

В следующем поединке на «ФЛА Лайф Арене» ребята Эндрю Брюнетта не смогли приструнить «Коламбус» (3:6), а еще в одной игре «пантеры» уступили «Нэшвиллу» (3:4).

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После серии неудач «Флорида» оформила четыре подряд победы с индивидуальным тоталом в 3+ гола. Соперниками «котов» оказались «Оттава» (3:0), «Детройт» (6:2), «Баффало» (6:1) и «Питтсбург» (4:3).

«Филадельфия»

Хоккеисты из Пенсильвании поучаствовали в 56 матчах, в которых собрали всего 46 очков. В Столичном дивизионе команда застряла на последнем месте, отставая от топ-4 на 25 баллов.

С 10 по 23 февраля «Филадельфия» испытала на себе очередную серию неудач, дошедшую до шести поражений. Эта полоса была прервана 26 числа в матче с «Вашингтоном» (2:1).

После зарубы с «Кэпиталз» команда Майка Йео снова дважды кряду осталась без очков. «Флайерз» крупно влетели «Эдмонтону» (0:3) и не сдержали дома «Миннесоту» (4:5).

Зато в паре последних поединков «Филадельфия» обыграла своих соперников. Сперва она затащила дерби Пенсильвании, хлопнув «Питтсбург» (4:3), а затем — взяла верх над «Вегасом» (2:1).

Коэффициенты

На «Флориду» в этом матче букмекеры дают возможность поставить за 1.63, ничья оценивается в 5.25, а победа «Филадельфии» — в 4.28.

Прогноз

На данном этапе регулярки «Флорида» слишком хороша, чтобы уступать по-прежнему нестабильной «Филадельфии», которая потерпела 8 поражений в последних 11 встречах . Поэтому дома «Пантерз» сумеют добить свою серию до пяти матчей.

Ставка

Учитывая, что в трех последних встречах команда Брюнетта забивала по 4+ гола, зарубу с «Флайерз» она также затащит с «верхом». Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит + ТБ 5.5 за 2.26.