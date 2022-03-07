В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 7 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Вегас» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

На данном этапе регулярного первенства в активе команды из Невады 56 матчей, в которых она взяла 66 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «рыцари» замыкают топ-3.

Во встрече, прошедшей 21 февраля в «САП Центре», «Вегас» разгромил «Сан-Хосе» (4:1). Крупная победа позволила «отбросам» прервать 3-матчевую серию поражений.

Однако после выноса «Шаркс» подопечные Питера Дебура снова дважды остались без очков. В новых неудачных поединках «Голден Найтс» уступили «Аризоне» (1:3) и «Колорадо» (2:3).

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Очередные 2 балла «Вегас» захватил еще в одном замесе с «Сан-Хосе» (3:1). Позже парни Дебура крупно уступили «Бостону» (2:5), а в последней встрече хоккеисты из Невады переиграли «Анахайм» (5:4).

«Оттава»

Канадская команда из Онтарио провела в регулярке 53 встречи, в которых собрала 43 очка. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она занимает седьмое место.

Сейчас «Оттава» переживает очередной слабый отрезок сезона. В пяти матчах из шести последних «Сенс» уступили. Одно поражение они потерпели в домашней зарубе с «Бостоном» (2:3 ОТ).

После встречи с «Брюинз» команда Ди Джея Смита уступила «Рейнджерс» (2:1). А в поединке 23 февраля «сенаторы» сенсационно переиграли «Миннесоту» (4:3).

Развить успех в дальнейших матчах «Оттаве» не удалось, трижды кряду она осталась без набранных баллов. Соперниками «Сенаторз» были «Монреаль» (1:2), «Тампа-Бэй» (2:5) и «Флорида» (0:3).

Коэффициенты

На «Вегас» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1.49, а в «Оттаву» эксперты верят слабо — 5.90. Ничья оценивается в 5.75.

Прогноз

Несмотря на то что «сенаторы» проводят слабый сезон, у них в активе были достойные матчи с топами, завершившиеся высоким индивидуальным тоталом.

Учитывая, что «Голден Найтс» сейчас сами выглядят уныло , у канадцев появились неплохие шансы на подвиг на чужом льду. В четырех матчах из пяти последних «Вегас» пропустил минимум три шайбы, при этом не всегда он играл с серьезными оппонентами.

Ставка

На победу у «Сенаторз» шансов мало, но свои несколько голов они обязательно вколотят. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Оттавы» больше 2 за 2.22.