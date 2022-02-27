В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «САП Центре» 27 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Сан-Хосе» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе»

Калифорнийская команда провела в чемпионате 51 встречу, в которой захватила 52 балла. В рейтинге Тихоокеанского дивизиона «рыбы» находятся на седьмой позиции и отстают от топ-4 на 7 пунктов.

Недавно «Сан-Хосе» варился в безвыигрышной серии, дошедшей до семи поединков. Стартовала слабая цепочка «Шаркс» 30 января, когда они не справились в гостях с «Флоридой» (4:5 ОТ).

Позже на чужом льду подопечные Боба Бугнера уступили «Каролине» (1:2) и «Тампе-Бэй» (2:3 ОТ). Вернувшись на родную площадку после отдыха, «изумрудные» были разгромлены «Эдмонтоном» (0:3).

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В остальных матчах унылого стрика «Сан-Хосе» потерпел поражения от «Ванкувера» (4:5 ОТ), «Вегаса» (1:4) и «Анахайма» (3:4 Б). Прервать же затянувшуюся серию «акулам» удалось в противостоянии с «Айлендерс» (4:3 Б).

«Бостон»

Бостонцы заработали 64 очка в 51 матче регулярного чемпионата. В турнирной таблице Атлантического дивизиона команда занимает четвертую позицию, опережая соседей снизу на 12 пунктов.

Продолжив свои выступления после паузы, «Бостон» успел дважды кряду проиграть. Его соперниками были «Питтсбург» (2:4) и «Каролина» (0:6). А первую за этот период победу «медведи» оформили в зарубе с «Оттавой» (2:0).

В матчах с более серьезными соперниками у «Брюинз» снова возникли проблемы. Потеряли очки парни Брюса Кэссиди в гостевых встречах с «Рейнджерс» (1:2 Б) и «Айлендерс» (1:4).

Забыв о провальном визите в Нью-Йорк, «Бостон» успел выбить три победы. Команда Кэссиди одержала верх над «Оттавой» (3:2 ОТ), «Колорадо» (5:1) и «Сиэтлом» (3:2 ОТ).

Коэффициенты

Победа «Сан-Хосе» в предстоящем матче оценивается в 2.81, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Бостона» — 2.21.

Прогноз

В последнем матче «Шаркс» наконец-то прервали затянувшуюся серию поражений, однако форма калифорнийской команды по-прежнему далека от идеала . Бостонцы, оформившие недавно три подряд победы, готовы хлопнуть слабых соперников.

Ставка

В «САП Центре» гости из Массачусетса затащат 2 балла, поэтому рекомендуем поверить в их успех в основное время. Наши прогноз и ставка — «Бостон» победит за 2.21.