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    Прервут ли «Рейнджерс» свою неудачную серию?

    «Рейнджерс» — «Сиэтл». Прогноз и ставка (к. 1.93) на хоккейный матч НХЛ 30 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на Сиэтл Кракен
    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Сиэтл»
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    Райан Строум
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 30 января. Начало встречи — в 21:00 мск. «Рейнджерс» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 30 Января 2022 года

    «Рейнджерс»

    Сыграв в 45 матчах, манхэттенская банда сумела захватить 60 очков. С такими цифрами она оказалась на третьем месте в Столичном дивизионе, отстав от первого «Питтсбурга» на 1 балл.

    После небольшой серии побед, прожившей три матча, «Рейнджерс» потерпели крупное поражение в выездном поединке 22 января против «Каролины» (3:6). В четырех дальнейших встречах «синерубашечники» выбили пару побед.

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Рейнджерс — Сиэтл Кракен

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  • 1.60
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  • 5.00
  • 2
  • 4.30
  • Ставка
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    Вернувшись в «Мэдисон Сквер Гарден», подопечные Жерара Галлана разгромили «Аризону» (7:3), а в матче с «Лос-Анджелесом» ньюйоркцы взяли верх в серии послематчевых бросков (3:2 Б).

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    Следующую игру «Рейнджерс» провели в Огайо, где не смогли справиться с «Коламбусом» (3:5). В последней встрече ребята Галлана прозевали камбэк «Миннесоты» (2:3).

    «Сиэтл»

    Хоккеисты из Сиэтла провели в чемпионате 43 встречи, в которых смогли вытащить 32 балла. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона команда по-прежнему является последней.

    Проиграв «Лос-Анджелесу» 16 января (1:3), «Сиэтл» увеличил серию поражений до девяти матчей, после чего решил, что пора что-то менять. В четырех поединках из шести дальнейших «Кракен» победил.

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    • Пару успешных встреч подопечные Дэйва Хэкстола скатали одной цепочкой. На «Клаймат Пледж Арене» новички НХЛ одержали верх над «Чикаго» (3:2 Б) и «Сан-Хосе» (3:2).

    Позже дома «Кракен» всухую слился «Сент-Луису» (0:5), после чего — прихлопнул «Флориду» (5:3) и уступил «Нэшвиллу» (2:4). Последний матч «Сиэтл» провел в Пенсильвании, где затащил овертайм в противостоянии с «Питтсбургом» (2:1 ОТ).

    Коэффициенты

    В домашнем матче «Рейнджерс» на хозяев можно поставить за 1.66, коэффициент на ничью — 5.15, а на победу «Сиэтла» букмекеры предлагают зарядить за 4.38.

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    Прогноз

    После неплохого отрезка ньюйоркцы остались без очков в двух встречах кряду. Но улучшить свое положение в Столичном дивизионе «синерубашечникам» поможет битва с «Кракеном», который, несмотря на победы в недавних играх, по-прежнему считается аутсайдером.

    Ставка

    В предстоящем матче рекомендуем поверить в то, что «Рейнджерс» не постесняются вынести «Сиэтл» в «Сквер Гарден». Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят + ТБ 4.5 за 1.93.

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    «Рейнджерс» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 30.01.2022. Прогнозы на хоккей. Прервут ли «Рейнджерс» свою неудачную серию?
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