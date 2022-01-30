В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 30 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Калгари» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Калгари»

Канадская бригада из Альберты провела в регулярке 39 матчей и заработала в них 46 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она ворвалась в топ-4, вытеснив «Сан-Хосе» благодаря лучшим дополнительным показателям.

В начале этого года «Калгари» испытал на себе 4-матчевую серию поражений, в ходе которой он получил по 4+ шайбы в каждой встрече и уступил соперникам с разницей в 3+ гола.

После цепочки неудачных поединков подопечные Дэррила Саттера оформили три победы в пяти играх. Первые 2 очка «Флеймз» удалось захватить благодаря разгрому «Флориды» (5:1).

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Затем «Калгари» оказался слабее «Эдмонтона» в дерби Альберты (3:5), а еще в двух матчах «огоньки» грохнули «Сент-Луис» (7:1) и «Коламбус» (6:0). Во второй за 3 дня игре с «Блюз» команда Саттера осталась с нулем (1:5).

«Ванкувер»

Коллектив из Британской Колумбии завоевал 43 очка в 43 встречах регулярного первенства. В Тихоокеанской таблице этого хватает для седьмого места. От топ-4 «киты» отстают на 3 пункта.

Чуть меньше двух недель назад закончилась 9-матчевая выездная серия «Ванкувера», которую команда подытожила победами над «Вашингтоном» (4:2) и «Нэшвиллом» (3:1).

Всего же в рамках гостевого турне «Кэнакс» затащили пять поединков. По возвращении домой подопечные Брюса Будро потерпели три поражения. Это были встречи с «Флоридой» (1:2 Б), «Сент-Луисом» (1:3) и «Эдмонтоном» (2:3 ОТ).

Последний на сегодня поединок «Ванкувер» вновь вынужден был скатать на чужой земле. Но зато в противостоянии с «Виннипегом» банда Будро оформила крупную победу (5:1).

Коэффициенты

Зарядить в этом матче на «Калгари» букмекеры дают возможность с коэффициентом 2.02, победа «Ванкувера» оценивается в 3.14, а ничья — в 4.68.

Прогноз

К предстоящему матчу «Калгари» подходит с полной обоймой хоккеистов, в то время как у «Ванкувера» будут отсутствовать 9 спортсменов . Безусловно, перевес в игре окажется на стороне «огоньков», которые не упустят шанс на то, чтобы надежнее закрепиться в плей-офф зоне.

Ставка

Мотивированные хозяева намерены закончить встречу без всевозможных сенсаций и неприятных неожиданностей. Все ресурсы у них для этого имеются. Наши прогноз и ставка — «Калгари» победит за 2.02.