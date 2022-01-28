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    «Тампа-Бэй» не оставит «Нью-Джерси» шансов на успех?

    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 2.26) на хоккейный матч НХЛ 28 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»
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    «Тампа-Бэй» против «Сан-Хосе»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Амали Арене» 28 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 28 Января 2022 года

    «Тампа-Бэй»

    Хоккейная команда из Тампы провела в регулярке 43 встречи, в которых смогла заработать 61 балл. В Атлантическом дивизионе она занимает вторую строчку, отставая на 2 пункта от «Флориды».

    В шести последних матчах «Тампе-Бэй» удалось оформить пять крупных побед. В каждом выигранном поединке «Болтс» покидали площадку с перевесом минимум в две шайбы.

    Коэффициенты матча Тампа-Бэй — Нью-Джерси

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  • 1.52
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  • 5.20
  • 2
  • 4.90
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    В период с 12 по 19 января команда Джона Купера выбила 4-матчевый страйк, одолев «Баффало» (6:1), «Ванкувер» (4:2), «Даллас» (4:1) и «Лос-Анджелес» (6:4). А прервалась цепочка удачных игр 22 числа, когда «молнии» крупно слились «Анахайму» (1:5).

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    В Калифорнии «Тампа-Бэй» вынуждена была задержаться еще на одну встречу, прошедшую в «САП Центре». В гостях у «Сан-Хосе» ребята Купера не постеснялись грохнуть хозяев (7:1).

    «Нью-Джерси»

    Бригада из Ньюарка завоевала 35 очков в 41 матче регулярки. В зачете Столичного дивизиона «Девс» съехали на седьмое место и отстали от позиций в топ-4 на 20 пунктов.

    Если «Тампа» выбила пять побед в шести последних играх, то «Нью-Джерси» в шести предыдущих встречах потерпел пять поражений. В период с 9 по 20 января «дьяволы» уступили трижды кряду.

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    • Мини-серия потерь началась с гостевых поединков, в которых подопечные Линди Раффа слились «Коламбусу» (3:4) и «Айлендерс» (2:3). Еще в одном матче «Дэвилз» дома влетели «Аризоне» (4:7).

    Размочить череду проигрышей «Нью-Джерси» удалось в противостоянии с «Каролиной» (7:4), однако после такой сенсации банда Линди Раффа уступила «Лос-Анджелесу» (2:3) и «Далласу» (1:5).

    Коэффициенты

    Поставить на «Тампу-Бэй» в этой встрече можно за 1.55, а на «Нью-Джерси» букмекеры дают коэффициент 5.00. Ничейный вариант эксперты рассматривают за 5.45.

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    Прогноз

    Пять поединков из шести предыдущих «Тампа» спокойно затащила. В четырех встречах «Болтс» забивали минимум 4 гола. Для «Нью-Джерси», который снова сливается почти в каждой игре, это тревожная статистика.

    «Дэвилз» в своем нынешнем облике никак не помешают «молниям» взять очки, которые помогут не отстать еще сильнее от «Флориды» в Атлантическом дивизионе.

    Ставка

    Команда Купера уничтожит «Нью-Джерси», накидав гостям голы во всех двадцатиминутках. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» забьет в каждом периоде за 2.26.

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    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 28.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Тампа-Бэй» не оставит «Нью-Джерси» шансов на успех?
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