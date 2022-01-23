В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 23 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

После 41 встречи в турнирной копилке «Кэпиталз» находятся 53 балла. В таблице Столичного дивизиона команда опустилась на четвертое место, отстав от «Питтсбурга» из-за дополнительных показателей.

В новом году «Вашингтон» пережил не лучший период, который запомнился четырьмя подряд поражениями. Уступили столичные ребята «Нью-Джерси» (3:4 ОТ), «Сент-Луису» (1:5), «Миннесоте» (2:3 Б) и «Бостону» (3:7).

После унизительного матча с «Брюинз» парни Питера Лавиолетта сгоняли в Нью-Йорк, где взяли верх над «Айлендерс» (2:0). Однако в следующем матче у «Кэпиталз» украл очки «Ванкувер» (2:4).

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Еще одну редкую в последнее время победу «Вашингтон» отпраздновал в домашнем поединке против «Виннипега» (4:3 ОТ). А очередная встреча с «Бостоном» закончилась для «Кэпс» обломом (3:4).

«Оттава»

Канадская команда из Онтарио заработала 24 очка в 33 встречах. В Атлантическом дивизионе она занимает седьмое место и опережает последний «Монреаль» на 2 балла.

В новом году первым соперником «Оттавы» оказался «Торонто». В дерби провинции Онтарио «Сенс» проиграли без малейшего шанса на успех (0:6). После встречи с «Мэйпл Лифс» команда отправилась на карантин.

Выйдя на лед с новыми силами, «Оттава» грохнула «Калгари» в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» (4:1). Задержавшись в Альберте еще на один матч, подопечные Ди Джея Смита с удовольствием припечатали «Эдмонтон» (6:4).

Но стоило «Сенаторз» вернуться домой, как случилось обидное поражение в игре с «Баффало» (1:3). В последней встрече, прошедшей в Пенсильвании, «Оттава» не справилась с «Питтсбургом» (4:6).

Коэффициенты

В предстоящем матче бесспорным фаворитом считается «Вашингтон» с кэфом на победу 1.65. На «Оттаву» букмекеры предлагают зарядить за 4.42, а на ничью — за 5.20.

Прогноз

«Оттава» — вечный аутсайдер, любящий портить нервы топ-командам, в список которых входит и проблемный сейчас «Вашингтон».

В четырех предыдущих очных встречах «Кэпиталз» победили , а общая результативность в упомянутых матчах доходила до 7+ голов. В последних двух играх «Оттава» забросила «Вашингтону» суммарно 8 шайб.

Ставка

Против «Сенаторз» столичная команда играть умеет, но не всегда эти поединки идут гладко. В предстоящем матче «Кэпиталз» должны хватать максимум очков при «верховом» исходе. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.02.