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    Справится ли «Вашингтон» на своем льду с «Оттавой»?

    «Вашингтон» — «Оттава». Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч НХЛ 23 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Оттаву Сенаторз
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Оттава»
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    Алексей Протас
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 23 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Января 2022 года

    «Вашингтон»

    После 41 встречи в турнирной копилке «Кэпиталз» находятся 53 балла. В таблице Столичного дивизиона команда опустилась на четвертое место, отстав от «Питтсбурга» из-за дополнительных показателей.

    В новом году «Вашингтон» пережил не лучший период, который запомнился четырьмя подряд поражениями. Уступили столичные ребята «Нью-Джерси» (3:4 ОТ), «Сент-Луису» (1:5), «Миннесоте» (2:3 Б) и «Бостону» (3:7).

    После унизительного матча с «Брюинз» парни Питера Лавиолетта сгоняли в Нью-Йорк, где взяли верх над «Айлендерс» (2:0). Однако в следующем матче у «Кэпиталз» украл очки «Ванкувер» (2:4).

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    Еще одну редкую в последнее время победу «Вашингтон» отпраздновал в домашнем поединке против «Виннипега» (4:3 ОТ). А очередная встреча с «Бостоном» закончилась для «Кэпс» обломом (3:4).

    «Оттава»

    Канадская команда из Онтарио заработала 24 очка в 33 встречах. В Атлантическом дивизионе она занимает седьмое место и опережает последний «Монреаль» на 2 балла.

    В новом году первым соперником «Оттавы» оказался «Торонто». В дерби провинции Онтарио «Сенс» проиграли без малейшего шанса на успех (0:6). После встречи с «Мэйпл Лифс» команда отправилась на карантин.

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    • Выйдя на лед с новыми силами, «Оттава» грохнула «Калгари» в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» (4:1). Задержавшись в Альберте еще на один матч, подопечные Ди Джея Смита с удовольствием припечатали «Эдмонтон» (6:4).

    Но стоило «Сенаторз» вернуться домой, как случилось обидное поражение в игре с «Баффало» (1:3). В последней встрече, прошедшей в Пенсильвании, «Оттава» не справилась с «Питтсбургом» (4:6).

    Коэффициенты

    В предстоящем матче бесспорным фаворитом считается «Вашингтон» с кэфом на победу 1.65. На «Оттаву» букмекеры предлагают зарядить за 4.42, а на ничью — за 5.20.

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    Прогноз

    «Оттава» — вечный аутсайдер, любящий портить нервы топ-командам, в список которых входит и проблемный сейчас «Вашингтон».

    В четырех предыдущих очных встречах «Кэпиталз» победили, а общая результативность в упомянутых матчах доходила до 7+ голов. В последних двух играх «Оттава» забросила «Вашингтону» суммарно 8 шайб.

    Ставка

    Против «Сенаторз» столичная команда играть умеет, но не всегда эти поединки идут гладко. В предстоящем матче «Кэпиталз» должны хватать максимум очков при «верховом» исходе. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.02.

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    «Вашингтон» — «Оттава»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на хоккей. Справится ли «Вашингтон» на своем льду с «Оттавой»?
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